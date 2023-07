Sostegno Familiare e Patto di Cura 2023-2024 – Proroga termine presentazione istanze

Al fine di garantire la più ampia partecipazione alle misure della Regione Puglia “Sostegno Familiare” e “Patto di Cura 2023-2024”, con AA.DD. n. 1294 e 1295 dell’11/07/2023, il termine ultimo per l’invio delle domande é stato prorogato alle ore 12:00 del 19 luglio 2023.

Il “Sostegno Familiare” prevede l’erogazione di un contributo mensile di € 700,00 per 20 mensilità in presenza di una figura di caregiver familiare al fine di valorizzare il ruolo di cura.

Il “Patto di Cura” prevede l’erogazione di una sovvenzione mensile di € 1.200,00 per 20 mensilità in favore di beneficiari che abbiano sottoscritto un contratto di lavoro con un assistente familiare, formato o non formato, o un educatore/istitutore, convivente o non convivente.

LE MISURE SONO ALTERNATIVE E NON CUMULABILI.



Le domande possono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma telematica dedicata, previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2.

La Piattaforma è raggiungibile al seguente link:

https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10001:1