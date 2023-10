Convegno “L’aeroporto Gino Lisa per la rinascita del territorio”. Presenta Giuseppe Brindisi

La Community Mondo Gino Lisa ha il piacere di annunciare il Convegno “L’aeroporto Gino Lisa per la rinascita del territorio” organizzato per generare un momento di riflessione e confronto sulle positive ricadute determinate dalla nuova operatività dello scalo foggiano.

La ripresa del trasporto aereo dell’aeroporto Dauno, dal 30 settembre 2022, sta registrando un trend di continua crescita del traffico aereo sia con i voli di linea sia con l’aviazione generale. I dati confermano il valore e l’importanza della infrastruttura aeroportuale che con ulteriori investimenti e interventi mirati potrà rivestire con efficacia il ruolo di volàno per lo sviluppo e la crescita di tutto il territorio circostante.

In continuità con la mission di Mondo Gino Lisa ispirata a far girare tutto “il mondo attorno al Gino Lisa” e collegare il “il Gino Lisa a tutto il mondo”, riteniamo di poter fornire un utile contributo finalizzato a sollecitare gli stakeholders a usufruire dei servizi offerti dal trasporto aereo. Ci rivolgiamo a soggetti di tutta l’Area Vasta che estende i “confini socio economici e culturali” della Capitanata alle limitrofe province e regioni della Basilicata (nord), dell’Irpinia per la Campania, del Molise e della provincia di BAT.

Scopo della giornata di lavoro è arricchire le conoscenze e le capacità del fare, di varia natura e nei diversi campi di applicazione, ed offrire autorevoli contributi per stimolare investimenti e creazione di ricchezza economica creando sinergia proficua tra imprenditoria e infrastruttura aeroportuale.

Si parlerà di turismo, di trasporto e movimentazione delle merci e delle persone, dei servizi e delle attività dell’indotto, tutti settori che ricoprono il ruolo di catalizzatori per la rinascita di un territorio da troppo tempo lasciato al suo destino.

Tra i principali temi trattati da autorevoli esperti:

-l’importanza di un aeroporto sul territorio: ricadute sociali ed economiche

-l’incoming non solo nel settore turistico ma anche in quello sportivo

-l’import ed export con focus sui prodotti locali

-l’e-commerce come opportunità per i produttori del nostro territorio

Il convegno sarà condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi.