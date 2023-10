Lo Sport della Vela solidale a Manfredonia: vivere il mare tutto l’anno con la Gargano Sailing si può

Promuovere e sostenere la pratica sportiva attraverso la realizzazione di un progetto in grado di incentivare uno stile di vita attivo e sano. Migliorare il benessere psico-fisico e ridurre la sedentarietà e l’inattività di giovani e meno giovani. Garantire il diritto allo sport per tutti e abbattere le barriere fisiche ed economiche di chi non ha i mezzi sufficienti. Queste solo le finalità alla base del progetto messo “in acqua” dalla scuola di vela GARGANO SAILING CLUB, su Manfredonia. Progetto parzialmente finanziato dalla Regione Puglia con il partenariato della UISP Comitato Foggia-Manfredonia, la Croce Rossa Italiana sezione di Manfredonia, ManfredoniaNews.it, Lions Club Host Manfredonia e l’Amministrazione comunale del Sindaco Rotice attraverso gli uffici dei Servizi Sociali guidati dall’Assessore Grazia Pennella. Si guarda alle fasce più deboli che non sempre hanno l’opportunità di praticare lo sport ed in particolare vivere il mondo della vela. L’iniziativa è aperta a persone con una fascia d’età compresa tra i 9 e gli 89 anni. L’iniziativa è totalmente gratuita fino al raggiungimento del numero prestabilito di partecipanti. Saranno svolte attività formative di conoscenza degli elementi basilari del mondo nautico: i nodi, i venti, la nomenclatura di ogni singola parte di un’imbarcazione. Uno straordinario momento di aggregazione sociale per vivere, assieme alla squadra agonistica della Gargano Sailing, le meravigliose emozioni che può offrire il mare d’inverno. L’attività sportiva partirà entro il mese di ottobre per concludersi a metà dicembre con la Regata sotto l’Albero, altro momento di grande emozione. Una veleggiata amatoriale per condividere con Babbi Natale e Befane, la magia che il Mare ed il Vento regalano in un periodo magico come il Natale.

Per informazioni scrivere a: velagargano@gmail.com.

