“IL GARGANO INCONTRA IL MONDO. Arte, danza, musica e teatro in ogni stagione” è il nuovo format dell’associazione culturale RHYMERS’ CLUB, programmato in alcuni Comuni ricompresi nel Parco del Gargano in collaborazione con le relative amministrazioni, con Agenzia Pugliapromozione e Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e rientra nel palinsesto Pugliapromozione – Teatro Pubblico Pugliese: Puglia, riscopri la meraviglia 2023, e prevede una serie di iniziative culturali destinate ad animare vari luoghi del territorio garganico, favorendo l’attrattività e la valorizzazione del brand Puglia e quindi la destinazione culturale e turistica correlata.

“IL GARGANO INCONTRA IL MONDO. Arte, danza, musica e teatro in ogni stagione” per questa prima edizione prevede un palinsesto diffuso sul territorio con 8 appuntamenti unici nei comuni di Ischitella, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Rodi Garganico, San Marco in Lamis, San Nicando Garganico e Vieste, ideati per valorizzarne i tratti identitari.

Il primo degli otto appuntamenti, intitolato VIANDANZE, si svolgerà sabato 11 novembre, verso le ore 20.30, a San Nicandro Garganico in Piazza San Martino.

VIANDANZE è il racconto del viaggio di un qualsiasi pellegrino. Una racconta di emozioni, spesso contraddittorie, di stati d’animo, di smarrimenti, e di prese di coscienza.

Protagonisti dell’evento saranno i musicisti di RIONE JUNNO e, in apertura, il Gruppo Folk Sannicandrese. Partners dell’evento, oltre al Comune di San Nicandro Garganico, il Gruppo Folk Sannicandrese e la Pro Loco di San Nicandro.

Il secondo appuntamento, intitolato SULLE ORME, invece si svolgerà domenica 12 novembre, verso le ore 20.30, a Ischitella in Piazza Cesare Battisti (in caso di maltempo l’evento si svolgerà presso l’Auditorium IPSIA della Provincia in via Giacomo Matteotti).

SULLE ORME è il racconto di incontri e illuminazioni sulle strade del mondo. Un dialogo continuo di musiche e parole con il Sacro.

Protagonisti dell’evento saranno i musicisti di RIONE JUNNO e, in apertura, il giovane cantastorie Luca D’Apolito che presenterà “umbra” il suo prossimo lavoro discografico in uscita a dicembre. Partners dell’evento, oltre al Comune di Ischitella, la Pro Loco Uria di Ischitella.

Per i prossimi eventi e per aggiornamenti è possibile consultare la pagina facebook IL GARGANO INCONTRA IL MONDO.

“IL GARGANO INCONTRA IL MONDO. Arte, danza, musica e teatro in ogni stagione” è UN’OPERAZIONE FINANZIATA A VALERE SUL POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – ASSE VI AZIONE 6.8 – “PALINSESTO PP-TPP PUGLIA, RISCOPRI LA MERAVIGLIA 2023”.

#WeAreinPuglia #TeatroPubblicoPugliese

Associazione Culturale Rhymers’ Club