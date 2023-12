Il regista de “LaCapaGira” Alessandro Piva ospite venerdì 15 dicembre presso le Ex Fabbriche San Francesco

Il prossimo venerdì 15 dicembre, presso le Ex Fabbriche San Francesco, all’interno della cornice delle attività di Rigenerazioni (progetto vincitore del bando pubblico “Luoghi Comuni” della Regione Puglia), ospiteremo il regista Alessandro Piva, autore della celebre pellicola LaCapaGira.

Durante il talk, intervistato dal giornalista Gianni di Bari, verranno approfonditi tutti i meandri storici, culturali e cinematografici che riguardano una delle pellicole manifesto della Puglia.

Alessandro Piva, nato nel 1969 a Roma, è un regista italiano acclamato per la sua sensibilità artistica e narrativa unica. Laureato in Filosofia, ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema come assistente alla regia. Nel corso degli anni, ha consolidato la sua reputazione dirigendo film che mescolano maestria tecnica e profonda introspezione emotiva. La sua opera più nota, “LaCapaGira” (2000), è stata un successo internazionale e ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

Ad oggi, Piva continua a distinguersi per la sua capacità di esplorare le sfumature della condizione umana attraverso storie avvincenti e personaggi riccamente sviluppati. La sua dedizione all’arte cinematografica si riflette in ogni pellicola, qualità questa che rende lo stesso Piva una figura di spicco nel panorama cinematografico italiano contemporaneo.

Non ci resta che darvi appuntamento a venerdì 15 dicembre, dalle ore 19:30, presso le Ex Fabbriche San Francesco.

Ingresso libero.