Il Mare, la Vela ed il Carnevale di Manfredonia: CarneVéle

Domenica 4 febbraio 2024, in occasione 70° Carnevale di Manfredonia avrà luogo la seconda edizione della Carnevéle, la regata amatoriale organizzata dalla scuola di vela Gargano Sailing Club, presso il Centro Nautico Sportivo il Mandracchio. Evento goliardico che crea un connubio tra l’evento più colorato della città: il Carnevale e lo sport della vela. L’iniziativa è aperta a tutte le scuole di vela che hanno voglia di mettersi in gioco e giocare col vento nel mare del golfo di Manfredonia. La regata sarà rivolta ai ragazzi nelle specialità optimist e 420. Quest’anno l’evento sarà aperto anche alle barche di altura, le barche più grandi che potranno partecipare all’iniziativa in una veleggiata libera, colorata e senza rotta, facendosi guidare dal vento che spirerà il prossimo 4 febbraio, domenica precedente a quella del Carnevale. Un’occasione per stare assieme ma soprattutto per fare solidarietà e stare vicino a chi, per qualsiasi motivo, ha difficoltà a praticare la vela. Nella giornata della CarneVéle, infatti, la Gargano Sailing metterà a disposizione alcune delle sue imbarcazioni con istruttore, presso il Centro Nautico Sportivo Il Mandracchio, per consentire a chi ne farà richiesta di avvicinarsi a questo particolare sport, saranno privilegiate le persone socialmente più fragili. L’iniziativa ha beneficiato del patrocinio della presidenza del consiglio della Regione Puglia, della Città di Manfredonia, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Meridionale, del Parco Nazionale del Gargano, Puglia Promozione, Uisp Comitato Foggia-Manfredonia, FIV (Federazione Italiana Vela) e della Croce Rossa Italiana comitato di Manfredonia.

Per informazioni scrivere a: velagargano@gmail.com o chiamare al 338.1225841.

Vito Marchitelli