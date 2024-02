Carnevale di Manfredonia, 13 febbraio Martedì Grasso: tutto pronto per la Golden Night

È tutto confermato nel programma di Martedì Grasso del Carnevale di Manfredonia. Comunichiamo di seguito tutti i dettagli.

Golden Night – Largo Diomede ore 18.30

Il raduno dei Gruppi Mascherati e delle comunità scolastiche coinvolte nella Sfilata delle Meraviglie sarà già alle ore 18, mentre la partenza della Sfilata è fissata alle ore 18.30 dalla zona di Viale Miramare antistante il campo sportivo, per poi proseguire verso Piazzale Ferri e giungendo in Largo Diomede dove si esibiranno nelle loro fantastiche coreografie.

Confidando nella clemenza delle condizioni meteorologiche, Largo Diomede si trasformerà in un suggestivo teatro naturale che metterà in mostra i bellissimi costumi e le emozionanti coreografie di grandi e piccini, alla presenza della giuria tecnica. Quest’ultima, lo ricordiamo, è chiamata a valutare i Gruppi Mascherati ed elaborare una conseguente classifica. Ma anche a valutare le peculiarità nella realizzazione dei costumi della Sfilata delle Meraviglie, per l’attribuzione di alcuni riconoscimenti tematici.

Lo spettacolo vedrà la partecipazione delle Majorettes Ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella, la Banda musicale e le Majorette dell’I.C. Giordani – De Sanctis, in compagnia della Reginetta del Carnevale Asya De Salvia e delle Miss concorrenti al titolo di “Reginetta Social”.

Conducono la serata: Chiara CARPANO, Stefania FORTUNATO e Matteo PERILLO

La Golden Night sarà trasmessa in diretta nella trasmissione “Carnevali di Puglia e Basilicata” TRM Network – Canale 16 del DTT di Puglia e Basilicata

Solenni Funerali di Ze Pèppe – ore 19.00

A cura dell’Associazione La Rosa dei Venti di Salvatore Esposto “Pedelìgge” e Fortunato Gentile.

Percorso: Corso Manfredi (inizio dal lato Piazza Marconi), Via del Porto, arrivo Largo Diomede per l’ultimo saluto a Ze Pèppe.

Segue, sempre in Largo Diomede il contest “I want you for DJ!” con inizio alle ore 21.00 circa.

INDICAZIONI SULLA VIABILITà

Anche nella giornata di martedì 13 febbraio, la viabilità di Manfredonia subirà delle modifiche e variazioni, come di seguito specificate, stante la necessità – come indicato dalle Istituzioni preposte – “di sospendere la circolazione e vietare la sosta dei veicoli privati nelle strade e piazze del centro abitato interessate dallo svolgimento delle manifestazioni che vi si terranno”.

Per motivi di sicurezza della circolazione all’interno del centro abitato, in occasione della Golden Night e tenendo conto dell’ubicazione delle manifestazioni, le Autorità competenti hanno disposto quanto segue.

Dalle ore 15.00 alle ore 24.00 è sospesa la circolazione ed è vietata la sosta e la fermata di ogni categoria di veicoli, con rimozione forzata, nelle strade e piazze sotto elencate.

Si tratta ovviamente delle strade interessate dalla sfilata e delle vie che intersecano il percorso o che interessano Largo Diomede.

Lungomare N. Sauro nel tratto compreso fra Via De Florio e Piazzale Ferri;

Largo Diomede;

Piazzale Ferri;

Viale Miramare nel tratto compreso tra Piazzale Ferri e Via A. Volta;

Via del Porto;

Via dell’Arcangelo;

Via Stella nel tratto compreso fra Corso Roma e Corso Manfredi;

Via Campanile nel tratto compreso fra Corso Roma e Lungomare N. Sauro.

Non è consentito l’utilizzo del Parcheggio adiacente la sede della Autorità Portuale (area prospiciente ristorante Calamarando), poiché interno all’area interdetta alla circolazione.

#IFOLLI