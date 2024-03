Dal 25 aprile al 1° maggio il primo cammino evento di Gargano Sacro

Un trekking di primavera che attraversa i luoghi più iconici del Gargano, Aperte le iscrizioni.

Dal 25 aprile al 1° maggio avrà luogo il cammino-evento di primavera, un itinerario di 120 km in 7 tappe da percorrere a piedi esplorando il “Gargano Sacro”, tra i luoghi più iconici e mistici del promontorio.

Saranno 7 giorni lungo i sentieri, da ovest ad est del Gargano, dal borgo più piccolo di Rignano Garganico, fino a Vieste, capitale del turismo, alla scoperta della biodiversità, della molteplicità dei paesaggi, delle abbazie e di chi le vive, tra boschi, altopiani carsici, e coste a picco. E sarà la prima volta che l’itinerario Gargano Sacro viene percorso a piedi nella sua interezza. Partendo da Rignano Garganico, dopo una sosta al santuario di San Matteo, la prima tappa finirà a San Giovanni Rotondo. La seconda condurrà all’Abbazia di Pulsano dove i camminatori pernotteranno per ripartire il giorno dopo per Mattinata e così via, tappa dopo tappa, passando per l’Abbazia di Monte Sacro, la Masseria Sgarrazza e poi Vieste. Al ritorno in transfert verso Rignano Garganico anche una tappa in Foresta Umbra. È possibile iscriversi per partecipare a tutto il trekking, oppure solo a una parte di esso.

“Gargano Sacro” è un progetto che mira alla costruzione di un itinerario culturale che attraversa il promontorio del Gargano da Ovest verso Est toccando siti preistorici, abbazie, santuari, necropoli pre-cristiane, magnifici paesaggi e santuari naturalistici. Nel percorso di progettazione dell’itinerario abbiamo pensato di organizzare un cammino evento allo scopo di attirare l’attenzione del pubblico e delle comunità su questo progetto che lega siti culturali, natura incontaminata e comunità vive. L’idea nasce dal percorso del festival FestambienteSud, si sviluppa prima con un sostegno della Fondazione Monti Uniti di Foggia e attualmente è sostenuto da Regione Puglia nell’ambito del programma Puglia Capitale Sociale 3.0.

Il progetto, coordinato da Legambiente FestambienteSud, oltre ai cammini evento, prevede la realizzazione di un censimento dei soggetti e dei presìdi presenti nei territori attraversati, incontri di partecipazione con le comunità, una scuola di alta formazione sugli itinerari culturali.