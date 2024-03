Aria di “primavera” in casa A.S.D. Piloti Sipontini

Tante novità per la scuderia Piloti Sipontini in questo 2024, con il supporto tecnico dell’Ailine Corse.

Siamo orgogliosi di presentarvi un altro giovanissimo pilota, Giovanni Dello Russo navigato da Venanzio Aiezza, che quest’anno saranno al via con la nostra Toyota Yaris GR 4×4 R1T, al trofeo Yaris Cup.

Cinque gli appuntamenti ed un montepremi extra-large, di oltre trecentomila euro, all’interno delle prove speciali del Campionato Italiano Assoluto Rally.

Le gare del trofeo sono:

Rally “Regione Piemonte”, 12 e 13 Aprile;

Rally “2 Valli”, 28 e 29 Giugno;

Rally “Roma Capitale”, 26-28 Luglio;

Rally “1000Miglia”, 13-14 Settembre;

Rally “Sanremo”, 18-19 Ottobre.

Come premio finale la possibilità, per il vincitore assoluto e quello Under 23, di essere coinvolti nelle attività ufficiali del Toyota Gazoo Racing Italy nella stagione 2025 con la Toyota Yaris Rally2.

Nel primo appuntamento del CIRT, al Rally di Foligno, buono il feeling per Fabio Solitro, presente alla gara, con la nuova vettura, Peugeot 208 Rally, della Lion Team, su terra e con i nuovi pneumatici MRF.

Fabio racconta: “Che dire! E’ stata una gara molto difficile; le condizioni meteo e di conseguenza quelle del fondo delle Prove Speciali erano imprevedibili. questa condizione instabile ci ha portato a faticare tantissimo fin dai primi km dello shakedown con la vettura ed i pneumatici di nuovo marchio. Fiducioso del lavoro svolto, non mi resta che pensare alla prossima gara di campionato il Val d’Orcia.

Ringrazio gli sponsor e tutti coloro che mi sono stati vicini, senza dimenticare chi tifa sempre per me!”

Invece al Camunia Rally, per la coppa Italia di terza zona, il “sempre verde” Mauro Alberti con Arianna Genaro, sulla fedelissima Renault Clio Williams A7 dell’ANG Rally Team, chiudono secondi di classe A7.

L’A.S.D. Piloti Sipontini, con la presente Augura a tutti una Buona Pasqua!