Il Sacrificio di Francesco. Onore alle forze dell’ordine

Manfredonia, la Puglia, l’intera Italia, l’Arma dei Carabinieri piangono per la vita strappata a due Carabinieri in servizio, dediti alla tutela della sicurezza della collettività. Un atroce destino toccato a due giovani Carabinieri, uno dei quali Francesco Pastore manfredoniano di soli 24 anni. Il loro sacrificio rappresenta un ricordo doloroso delle sfide che affrontiamo come società nella protezione dei nostri valori fondamentali. Ogni giorno, uomini e donne delle forze dell’ordine si mettono in pericolo per garantire la nostra sicurezza e proteggere i nostri diritti. La loro dedizione e il loro impegno non possono essere sottovalutati. La perdita di due di loro è un colpo al cuore della nostra comunità. Questa tragica perdita ci ricorda l’importanza di garantire la sicurezza di coloro che lavorano instancabilmente per proteggere gli altri. Dobbiamo rinnovare il nostro impegno nel sostenere le forze dell’ordine e nell’assicurare che abbiano le risorse e il sostegno di cui hanno bisogno per svolgere il loro lavoro in modo efficace e sicuro. Troppo spesso assistiamo ad inchieste giornalistiche in cui si mette in evidenza che certe parti d’Italia non sono sotto il controllo dello Stato ma alla mercè della delinquenza anche per l’effetto dell’immigrazione, fenomeno causato dalla povertà di alcune parti del mondo. Occorre che i governi concentrino le energie per ristabilire più sicurezza nelle nostre città ma soprattutto nelle periferie. Manfredonia ne sa qualcosa di luoghi dimenticati, ghetti dove regna l’anarchia. Continua a vegliare su di noi, Francesco.

di Raffaele di Sabato