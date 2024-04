T.O.P. Days, 40 aziende foggiane alla ricerca di 415 operatori del settore turistico

La Fiera di Foggia ospiterà mercoledì 24 aprile, a partire dalle ore 9.00, l’appuntamento con T.O.P Days = Tourism Opportunities in Puglia, l’evento promosso da ARPAL Puglia (l’agenzia regionale per le politiche sul lavoro, ndr), in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche del Lavoro del Comune di Foggia. Una iniziativa pensata per stimolare, facilitare e rendere sistemico e sostenibile l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico, grazie al servizio offerto dai Centri per l’Impiego.

Sono 40 le aziende turistiche di Capitanata che saranno presenti in Fiera e che sono alla ricerca di 415 lavoratori: cuochi, animatori e istruttori sportivi, personale di sala, addetti alla reception sono alcune delle diverse figure professionali richieste in vista dell’imminente stagione turistica estiva.

Le aziende, quindi, avranno la possibilità di incontrare direttamente i potenziali candidati sul posto, valutare insieme i curricula e avere un primo e importante approccio.

Le persone interessate ai colloqui possono iscriversi attraverso il portale dedicato all’indirizzo https://bit.ly/topdays-arpal-candidati, ricordando di portare con sé il curriculum vitae.