Con Aqp Tour Baskin, solidarietà in campo a Foggia

Domenica il penultimo appuntamento presso il Palazzetto Russo

Penultima tappa a Foggia, domenica 26 maggio, della prima edizione dell’Aqp Tour Baskin Puglia, il torneo organizzato dalla Scuola di Basket di Lecce con il sostegno di Acquedotto Pugliese e il patrocinio di Regione Puglia, Ente Italiano Sport Inclusivi e Comitato Italiano Paralimpico Puglia.

A scendere in campo, presso il palazzetto di via Guido D’Urso, alle ore 9,30, tre squadre: Foggia, Campobasso A e Campobasso B.

Si avvia, dunque, a conclusione l’evento sportivo promosso da Acquedotto Pugliese e rivolto a garantire piena inclusività e uguali opportunità a tutti i cittadini, soprattutto i giovani dotati di differenti capacità psico-fisiche. Un obiettivo da cogliere grazie anche alla pratica del baskin, disciplina sportiva che prende il nome dalla crasi delle parole basket e inclusivo. Uno sport che si avvale di regole innovative e di particolari modalità di gioco, consentendo ad atleti con diverse abilità di scendere insieme in campo, mettendo in moto energie positive quanto inaspettate e cogliere l’ambito successo di squadra.

Un’iniziativa che contribuisce a testimoniare, nella scia della complessa e delicata gestione del servizio idrico integrato, la vicinanza di Acquedotto Pugliese al territorio e alle comunità servite.

Le partite di domenica prossima precedono l’appuntamento finale del tour, in programma sabato primo giugno e domenica 2 giugno a Lecce, dove contestualmente al torneo di basket si svolgerà il Festival degli Sport inclusivi: accanto al baskin, il calcio per non vedenti, basket in carrozzina, bocce, tennis e ping pong da seduti. Insieme alla cerimonia di premiazione, in programma un gran galà con la partecipazione di artisti e comici.