Inaugurata la “Casa solidale: una casa per tutti” dell’Associazione di Volontariato “SS. Redentore”

Un progetto per offrire una casa ed una vita dignitosa alle persone che vivono in situazioni di fragilità nella periferia di Manfredonia.

Iniziativa sostenuta da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con CESVI, attraverso il Programma Formula dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Inaugurata oggi la “Casa Solidale: una casa per tutti” dell’Associazione di Volontariato “SS. Redentore”, realizzata grazie all’omonimo progetto sostenuto da Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI. Obiettivo del progetto è stato quello di offrire una casa ed una vita dignitosa alle persone che vivono in situazioni di fragilità nella periferia di Manfredonia.

Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da gennaio a marzo 2023 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini, imprese, della Banca e delle società del Gruppo.

Il quartiere Croce, nella periferia di Manfredonia, ospita le Case popolari che dagli anni ‘60 accolgono tante famiglie numerose e in difficoltà socioeconomiche. Nel territorio le diverse fragilità sociali sono da tempo connesse a disoccupazione, povertà, dipendenze e prostituzione. Il quartiere soffre inoltre dell’assenza di luoghi d’aggregazione e di servizi pubblici, come l’assistenza domiciliare, che possano rispondere adeguatamente alle necessità della popolazione più fragile.

Per questo motivo, l’Associazione di Volontariato SS. Redentore gestisce la mensa dei poveri presso i locali della Parrocchia omonima. La mensa, frequentata da diversi abitanti del quartiere, diventa anche il luogo dove le famiglie e le persone vulnerabili possono ritirare ogni mese pacchi di viveri. Le famiglie sono inoltre sostenute nelle spese ordinarie quali spese mediche, affitto, utenze luce e gas.

Il difficile accesso alla casa e l’impossibilità di condurre una vita dignitosa sono divenuti emergenza sociale sul territorio. L’Associazione ha perciò acquistato degli appartamenti nelle immediate vicinanze della Casa Famiglia “don Mario Carmone”, gestita dalla stessa, con l’obiettivo di realizzare una Casa Solidale dove sperimentare nuove forme di relazioni e rilanciare il proprio percorso di vita.

Il progetto “Casa Solidale: una casa per tutti” ha permesso di ristrutturare due appartamenti e aprire così la Casa Solidale per permettere l’accoglienza di persone in situazioni fragili. È stato così possibile creare strutture residenziali autogestite per la convivenza di più persone adulte ed autosufficienti che necessitano di un alloggio per consentire loro di condurre una vita dignitosa.

Nel dettaglio, i fondi raccolti hanno finanziato la ristrutturazione di due appartamenti ed in particolare:

le 3 camere da letto doppie, i 2 bagni attrezzati, 1 locale soggiorno dedicato al pranzo e 1 cucina;

l’adeguamento alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento, idrico ed elettrico;

l’acquisto di tutti gli arredi e gli elettrodomestici per i diversi spazi.

In collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Manfredonia, la Parrocchia SS. Redentore e il Progetto Policoro Diocesano, le Case Solidali ospiteranno quindi 6 adulti di età varie, uomini o donne, in difficoltà economiche e senza fissa dimora. Il progetto ha coinvolto anche la rete e la comunità locale attivando supporti spontanei e sussidiari, dal basso.

“Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una società più giusta e inclusiva, offrendo un tetto sicuro e opportunità di crescita a chi ne ha più bisogno,” dichiara Salvatore Coppolecchia, Presidente dell’Associazione di Volontariato SS. Redentore. “Le Case Solidali non sono solo abitazioni, ma simboli di speranza e di rinascita per molte famiglie. Grazie a questa iniziativa, non solo garantiamo un diritto fondamentale come quello della casa, ma promuoviamo anche l’integrazione sociale e lo sviluppo comunitario. Crediamo fermamente che una società più equa passi attraverso l’impegno condiviso e la solidarietà. Le Case Solidali sono un esempio tangibile di come, insieme, possiamo costruire un futuro migliore per tutti.”

“Siamo lieti di aver partecipato alla realizzazione di “Casa Solidale: una casa per tutti”, che ha l’obiettivo di offrire una dimora e una vita dignitosa alle persone che vivono in situazioni di fragilità nella periferia di Manfredonia. Contribuire con continuità a progetti di inclusione è sempre motivo di orgoglio per Intesa Sanpaolo e l’ennesima dimostrazione di quanto il nostro Gruppo sia sempre vicino ai bisogni delle famiglie che vivono un disagio –, afferma Alessandra Modenese, Direttrice Regionale Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo. – Con il programma Formula, che supporta progetti dedicati a bambini, adolescenti, famiglie e anziani in situazioni di difficoltà, Intesa Sanpaolo conferma la propria vocazione di banca d’impatto, sensibile alle istanze sociali e alle specificità dei territori in cui opera. Anche a livello locale, quindi, esprimiamo il nostro ruolo di banca leader nelle iniziative di inclusione e sostenibilità”.

“Quest’importante progetto ci permette di essere più incisivi, con proposte progettuali rispondenti ai bisogni territoriali su una serie di questioni che colpiscono il nostro Paese in ambito ESG. Il progetto “Casa Solidale: una casa per tutti” è la dimostrazione che per dare una risposta rapida ed efficace alle problematiche sociali territoriali, il connubio tra i mondi non profit e profit può rappresentare una soluzione vincente in grado di portare soluzioni concrete in contesti sociali periferici complessi”, aggiunge Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI.

UNA FORMULA, TANTI PROGETTI

Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. La Banca partecipa attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

La selezione dei progetti territoriali attivi nella sezione Formula di For Funding vede il coinvolgimento delle Direzioni Regionali della banca, coadiuvate da Fondazione CESVI, un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. CESVI supporta Intesa Sanpaolo nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato. Il programma si rinnova su base regolare con una serie di progetti a tema Green, Social e Job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in condizioni di fragilità.