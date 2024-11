Sold out per il primo weekend di “Madreterra Fest”, viaggio tra sapori e tradizioni di Capitanata

Ha fatto registrare il sold out il primo weekend di “Madreterra Fest”, viaggio tra sapori e tradizioni di Capitanata. L’evento organizzato da Salvatore Di Matteo di One Eventi e finanziato da Pugliapromozione prevede percorsi naturalistici, visite guidate immersive, laboratori, concerti, show cooking, degustazioni e masterclass per far scoprire o riscoprire il ricco patrimonio dell’Alto Tavoliere.

Il festival esplora diversi temi, declinando la Terra come elemento fondante di un popolo e di una cultura, per valorizzare e far conoscere le tradizioni, le produzioni enogastronomiche e artigianali, il patrimonio culturale e architettonico del territorio.

“Dalla terra il nettare degli dei” è stato il tema portante degli appuntamenti andati in scena il 9 e 10 novembre a Masseria Zaccagnino, luogo iconico della Capitanata del nord e porta del Gargano, situata in agro di San Nicandro Garganico. La guida turistica Valentina De Biase ha accompagnato i presenti in un silent tour immersivo, raccontando non solo l’insediamento rurale, la casa padronale, la cantina, l’apiario ad arnie in muratura, gli jazzi e la chiesa rurale, ma anche la vita e le opere dell’avvocato Vincenzo Zaccagnino (1860-1944). “Un benefattore d’altri tempi”, come scrive Giuseppe De Cato in “Angoli di microstoria sannicandrese e garganica” (Malatesta Edizioni), che ha lasciato un imponente patrimonio ad una fondazione diventata, nel 2009, un’Azienda pubblica di Servizi alla Persona che si occupa di sostenere minori e famiglie in difficoltà economica e di promuovere il benessere sociale attraverso iniziative assistenziali.

Al centro della due giorni anche l’enogastronomia con la Masterclass dedicata ai “Novelli di Puglia”, che ha visto la degustazione di quattro vini – Natìo (cantina San Donaci), Cantalupi (Conti Zecca), Novello (Grifo) e Primo Bacio (L’Antica Cantina San Severo) – accompagnati da cibi della cultura contadina. A guidare il percorso di degustazione è stato il sommelier di AIS Puglia Nicola Dattoli.

Non è mancato un momento di immersione nella natura con la lezione di yoga a cura di Irene Marchese.

«Siamo molto contenti del risultato ottenuto durante il primo weekend di “Madreterra Fest”. Abbiamo visto persone molto interessate, curiose e già proiettate verso i prossimi appuntamenti. Questo conferma l’interesse verso il nostro territorio e il suo patrimonio culturale ed enogastronomico», ha affermato l’organizzatore dell’evento Salvatore Di Matteo.

Il secondo weekend di “Madreterra Fest” si svolgerà tra San Severo e San Paolo di Civitate e avrà come tema “La terra plasmata”. Venerdì 15 novembre l’appuntamento è alle 18.30 al MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo per il laboratorio alla riscoperta delle ceramiche daune a cura della ceramista Angela Quitadamo dell’Archeoclub di Monte Sant’Angelo; alle 19.00 è prevista una visita guidata immersiva del MAT e, a seguire, aperitivo e incontro con i produttori locali di olio di Peranzana.

Domenica 17 novembre ci si sposterà al Museo Civico di San Paolo di Civitate dove, a partire dalle 17.30, ci saranno: visita guidata immersiva al Museo, aperitivo e incontro con i produttori locali di olio di Peranzana, laboratorio di ceramica dauna, concerto di brani antichi con arpa e flauto, degustazione di pietanze riconducibili alla cultura del popolo dauno.

“La terra custode dei sapori e San Severo sotterranea” è il tema del weekend del 23 e 24 novembre che si svolgerà in diversi luoghi di San Severo. Sabato 23 alle 19.30 appuntamento alla Galleria dei Celestini per l’itinerario immersivo, con cuffie silent, accompagnati da una guida turistica alla scoperta di ipogei e cantine. La visita sarà arricchita da una degustazione di bollicine locali. Alle ore 21.00 ci sarà la Masterclass con AIS Puglia dedicata agli abbinamenti cibo/bollicine. A guidarla sarà Angelo Loreto, sommelier della Delegazione AIS Murgia che ha conquistato il titolo di Miglior Sommelier di Puglia 2024.

Domenica 24 novembre alle 19.30 ci sarà un evento diffuso in città, tra Galleria dei Celestini, Palazzina Liberty e MAT Museo dell’Alto Tavoliere, con degustazione di bollicine accompagnate da prelibatezze gastronomiche a cura di aziende locali.

L’ultimo weekend del Madreterra Fest si svolgerà a San Severo presso Galleria dei Celestini e sarà incentrato su “Da terra faremo pane – Il pane al centro della vita dell’uomo”. Sabato 30 novembre alle 19.30 degustazione (di acqua sale, panzanella e pane abbrustolito) accompagnata dalla riflessione sulle tradizioni culinarie nei diversi paesi della Capitanata. Domenica 1° dicembre alle 19.30 ci saranno uno show cooking e un laboratorio sui grani antichi, mentre alle 21.00 la degustazione di vini DOP di San Severo, Torremaggiore e San Paolo di Civitate. Alle 20.30 in piazza Municipio è previsto un concerto di musica popolare.