La danza e il corpo senza giudizio di “R.OSA” di Silvia Gribaudi al Dalla di Manfredonia venerdì 10 gennaio per “EreTICA”

Secondo appuntamento del 2025 per “EreTICA”, la stagione di prosa del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia ideata e organizzata dal Comune, da Puglia Culture e da Bottega degli Apocrifi. Venerdì 10 gennaio (alle ore 21.00) andrà in scena l’attesissima performance “R.OSA. 10 esercizi per nuovi virtuosismi”.

“R.OSA” è una performance che si inserisce nel filone poetico di Silvia Gribaudi, coreografa che con ironia dissacrante porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale che esso occupa con un linguaggio “informale” nella relazione con il pubblico. La coreografia, interpretata da Claudia Marsicano, attrice, regista e vincitrice nel 2017 di un Premio UBU, si ispira alle immagini di Botero, al mondo degli anni Ottanta di Jane Fonda, al concetto di successo e di prestazione; temi molto attuali e presenti nel dibattito pubblico internazionale. Uno spettacolo in cui la performance è una “one woman show”, che sposta lo sguardo dello spettatore all’interno di una drammaturgia composta da 10 esercizi di virtuosismo.

La performance metterà al centro una sfida, quella di superare continuamente il proprio limite in una rivoluzione del corpo, che si ribella alla gravità, mostrando tutta la sua lievità.

“R.OSA” è una performance politica che ragiona attorno ai concetti di successo e di immagine. Lo spettatore, così, diventa attivo e divertito in un gioco dove il proprio sguardo sulla danza, sulla bellezza e sulla vitalità viene aperto a nuovi mondi inaspettati. Un gioco, questo, che con dissacrante umorismo tipico delle creazione di Gribaudi, riesce a mettere a proprio agio lo spettatore che diventa così parte dell’azione performativa, per giungere infine a vedere la realtà con occhi diversi.

“R.OSA. 10 esercizi per nuovi virtuosismi” è una produzione Associazione Culturale Zebra, Silvia Gribaudi Performing Arts, La Corte Ospitale. Coproduzione Santarcangelo Festival con il supporto di Qui e Ora Residenza Teatrale. Concept, coreografia e regia di Silvia Gribaudi. Performer: Claudia Marsicano. Disegno luci: Leonardo Benetollo. Costumi: Enrica Sessa. Consulenza artistica: Antonio Rinaldi, Giulia Galvan, Francesca Albanese, Matteo Maffesanti.

Dopo lo spettacolo, presso il Teatro “Dalla”, Claudia Marsicano sarà ospite di “Artisti di stagione”, la serie di incontri e conversazioni con gli attori e i registi del cartellone di “EreTICA”. L’artista dialogherà con il regista Cosimo Severo e con la drammaturga Stefania Marrone.

Il biglietto dello spettacolo è al costo di 12 euro (platea primo settore), 10 euro (platea secondo settore), 8 euro (galleria).

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.

