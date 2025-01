”Priorità assoluta la prevenzione e il contrasto del crimine organizzato in Capitanata”, Piantedosi risponde a interpellanza di Gatta

Ho rivolto un accorato appello a che le nostre Forze dell’Ordine ottengano altro personale, per espletare in modo più efficiente il loro encomiabile lavoro di prevenzione, controllo del territorio, repressione dei reati. Foggia e la sua provincia hanno bisogno di più tutori dell’ordine, per uscire dalla famigerata classifica che ci vede come la provincia meno sicura della Puglia, tra le prime d’Italia per danneggiamenti seguiti da incendi, usura, omicidi composizione, furti nelle abitazioni e campagne e furti d’auto.