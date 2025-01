È Carnevale

Un evento che viene da lontano e guarda lontano

NON si è fatto in tempo a digerire le “cartellate” natalizie, che ecco sono servite le “chiacchiere”, frittelle zuccherate, simboli del Carnevale. Le metafore alimentari accompagnano, se non precedono, le grandi ricorrenze festive come a sottolineare la particolare specificità dell’evento. A Manfredonia per il carnevale c’è una esclusiva squisitezza, la “farrata”, un rustico a base di ricotta e farro che viene direttamente dall’antica Siponto, così come il Carnevale di Manfredonia è la prosecuzione di quello che si celebrava nella Siponto romana e medievale. Il cibo è il riferimento sicuro per fare comunità

LA DATA fatidica è il 17 gennaio, ricorrenza di Sant’Antonio che richiama “maschere e suoni” e tutto il campionario di frizzi e lazzi in libertà. Così fino alle Ceneri che quest’anno cadono il 5 marzo, quando si entra nella Quaresima, il tempo della penitenza anche culinaria degli eccessi carnascialeschi, e preannuncia la Pasqua. Con un breve richiamo, la domenica successiva, al Carnevaletto allorché si affida al contenuto di una pignatta infranta pubblicamente, gli auspici per le fortune dell’anno.

COME da tradizione, anche in questo 2025 Manfredonia ha fatto onore alla storia, presentando l’edizione del Carnevale numero 71 (secondo la numerazione moderna, quella originaria va oltre due mila). Una edizione che si annuncia spettacolare e ricca di attrazioni che si svilupperanno nell’arco di giorni che va dal 23 febbraio all’8 marzo. La presentazione nell’ormai sede canonica dell’auditorium “C. Serricchio” al Palazzo dei Celestini, gremito di spettatori, nel corso di una serata nella quale è prevalso, al chiassoso richiamo carnevalesco, un misurato ragionare su una manifestazione che è parte integrante della cultura sipontina con sostanziali risvolti turistico-economici, la cui organizzazione se l’è accollata direttamente il Comune di Manfredonia con il contributo finanziario della Regione Puglia.

A PARLARNE, ma ancor più, a ragionarne su un evento che viene da lontano e guarda lontano, eppertanto è bisognevole di supporti organizzativi razionali e lungimiranti, il sindaco Domenico La Marca e l’assessore al turismo e grandi eventi Francesco Schiavone sollecitatati dai misurati conduttori Tiziano Guerra e Chiara Falcone. «L’obiettivo – ha chiarito il sindaco – è quello di creare un piano strategico a supporto di un Carnevale che faccia parte degli asset cittadini, un laboratorio culturale di largo respiro». E l’assessore Schiavone: «Il nostro Carnevale è tra i fondamentali patrimoni immateriali della città ed è per questo che l’amministrazione comunale si è rivolta, ricevendo un ampio consenso, non solo a tutte le forze politiche ma anche alle rappresentanze attive cittadine. Con una convinta sinergia si progredisce».

NATURALMENTE non è mancato il contorno spettacolare della Majorettes, delle ballerine dalla scuola “My Dance”, della musica di circostanza, nonché dell’aperitivo preparato e servito dagli studenti dell’istituto alberghiero di Manfredonia.

L’esordio del ricco programma che comprende le manifestazioni più caratterizzanti il Carnevale di Manfredonia, giovedì 23 febbraio (ore11) con la Gran parata con gruppi e carri che sarà ripetuta domenica 2 marzo (15,30); mentre martedì 4 marzo, ad iniziare dalla 18 in Largo Diomede ci sarà la Golden Night; sabato 8 marzo dalle 17,30 Notte colorata con Gran parata di gruppi e carri.

Michele Apollonio