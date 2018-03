InCoro: il progetto speciale per gli adolescenti del territorio a cura di Bottega degli Apocrifi

“Si chiama inCoro, ed è il nostro modo di respirare, insieme.” Così gli Apocrifi presentano questo percorso speciale, realizzato all’interno del Progetto Teatri del Gargano, sostenuto da Regione Puglia tramite l’AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE (ART. 45 DEL D.M. 1 LUGLIO 2014)– FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – “Patto per la Puglia”)

InCoro è un laboratorio teatrale intensivo e gratuito aperto ai ragazzi dai 12 ai 20 anni per esplorare insieme la carica rivoluzionaria del teatro. Stavolta il laboratorio ha due presidi sul Territorio: al consolidato appuntamento al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia si aggiunge quello nell’ex Chiesa della Maddalena a San Giovanni Rotondo.

Due percorsi paralleli che si incontreranno per uno straordinario appuntamento finale aperto al pubblico tra le mura del Castello Svevo Angioino di Manfredonia il 24 marzo alle 20.30, grazie alla collaborazione dell’Agenzia del Turismo di Manfredonia e del Polo Museale.

#inCoro a Manfredonia comincia il 15 marzo dalle 17.00 alle 20.00

Per info e iscrizioni 0884.532829 – 335.244843, o presso gli uffici del Teatro in via della Croce

#inCoro a San Giovanni Rotondo comincia il 16 marzo dalle 17.30 alle 20.00

L’appuntamento alle città è per sabato 24 marzo al Castello Svevo Angioino di Manfredonia.

Per info e iscrizioni 348.9161400

Mail incoro@bottegadegliapocrifi.it