Il Manfredonia calcio a 5 a tre gare dai playoff

La convincente vittoria casalinga contro un buon Futsal Altamura, seguita a quella di Capurso, ha portato la squadra sipontina ad un punto dai playoff, obiettivo stagionale. Quattro pari casalinghi, Cassano, Pratola, Giovinazzo e, l’ultimo, sfortunato contro Cus Molise, dominato e schiacciato dai ragazzi di mister Miki Grassi, hanno tolto punti importanti alla classifica del Manfredoniac5. L’obiettivo playoff, mai raggiunto dalla ultradecennale gestione del patron Matteo Pacilli, è sembrato sempre alla portata dei Sipontini. L’arrivo a gennaio di Barbosa e Ferreyra ha completato una rosa già competitiva e consegnato al mister foggiano i cambi che mancavano. Qualche incertezza tra i pali e l’impossibilità di reclutare un portiere di categoria hanno condizionato negativamente qualche gara contro avversari diretti. A tre giornate dal termine restano da affrontare a Chieti, la Tombesi Ortona, squadra teatina che sabato ha vinto di fatto il campionato, avendo dieci punti in più della seconda. Dopo il derby casalingo contro la Apulia Food Canosa, il campionato si chiuderà a Giovinazzo, con un “classico” della Serie B. Nove punti regalerebbero certamente il quinto posto e l’affascinante prosecuzione della stagione al Manfredoniac5. “Lotteremo fino alla fine. Non so che posto faremo, ma sono sicuro che questa squadra farà il playoff” ha dichiarato Rodrigo Sperendio, uno degli uomini più in forma in questo momento, al termine dell’ultima sfida al PalaScaloria.

Antonio Baldassarre