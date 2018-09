L’assistenza per le domande di fornitura dei libri di testo

La Regione Puglia precisa che sono le istituzioni scolastiche a dover prestare assistenza alle famiglie che ne fanno richiesta, non gli uffici comunali.

L’assessorato alla Pubblica istruzione della Città di Manfredonia, al fine di evitare affollamenti vani e ulteriori disagi per coloro che si stanno rivolgendo erroneamente agli uffici comunali, informa che il compito di assistere i cittadini nella compilazione e nella trasmissione delle domande per la fornitura dei libri di testo, relativamente all’anno scolastico 2018/2019, è esplicitamente affidato alle scuole .

Il Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio della Regione Puglia, infatti, ha precisato, su espressa richiesta del nostro Comune, che “così come previsto dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche sono tenute a collaborare in diverse fasi dell’iter procedurale: informazione alle famiglie, presentazione delle domande, verifica in collaborazione con i Comuni della frequenza, eventuale concessione in comodato dei testi”.

“In particolare, si invitano le istituzioni scolastiche – conclude la nota inviata a tutti i dirigenti scolastici pugliesi – a voler prestare assistenza ai fini della presentazione delle domande alle famiglie che ne fanno richiesta, soprattutto nei casi in cui le stesse non siano in possesso di mezzi informatici adeguati”.

