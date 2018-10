Nominato il nuovo Amministratore Unico ASE

Nella mattinata di ieri è stato formalizzato l’incarico del nuovo Amministratore Unico dell’ASE, azienda municipalizzata del Comune di Manfredonia che svolge il servizio di igiene urbana su tutto il territorio del Comune di Manfredonia, e su alcui centri urbani limitrofi, assicurando giornalmente la raccolta ed il trasferimento in discarica dei rifiuti. Il nuovo nome designato dalla politica sipontina è quello di Franco Barbone, imprenditore edile, vicino al mondo di Confindustria. Franco Barbone eredita l’incarico dal barese Fabio Diomede, in carica per meno di 4 mesi, preceduto da Franco La Torre amministratore per 6 mesi, preceduto a sua volta da Adriano Carbone in carica per 15 mesi. Ancora prima Francesco De Feudis amministratore unico per poco più di un anno. L’azienda ecologica sta vivendo un periodo di grandissima difficoltà per via della gestione ballerina voluta dal Sindaco & Company, indifferenti alle necessità di un’azienda complessa che avrebbe bisogno di un management forte e duraturo per portare a termine almeno i programmi di breve periodo. Ma in questa città contano più le necessità politico/personali e poi quelle di un’intera comunità. I fatti lo dimostrano e la città rimane indifferente, inebetita verso tali operazioni fatte alla luce del sole. A Franco Barbone spetta un compito davvero molto impegnativo, riprendere i progetti in corso, alcuni dei quali arenati alla Regione Puglia che male dialoga con i dirigenti comunali di Manfredonia. L’igiene della città lascia a desiderare ed i conti dell’ASE vanno a braccetto con quelli in rosso del Comune di Manfredonia. Recente la scelta di aumentare al TARI del 15%, una percentuale altissima considerando lo stato di degrado in cui versa la città, complice la totale assenza di senso civico della gran parte di noi. “Da domani, con questi aumenti, avremo una città più pulita… ci auguriamo” dichiararono i geni della nostra politica all’indomani dell’aumento. Riuscirà il buon Franco Barbone a rasserenare gli equilibri politici e a dare maggiore vigore alla martoriata e clientelarizzata Azienda Ecologica manfredoniana? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Raffaele di Sabato