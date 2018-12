Noi con l’Italia: il progetto di Fitto a Manfredonia

Raffaele Fitto, europarlamentare e arcinoto politico pugliese, ieri sera ha presentato il nuovo progetto del centrodestra nella splendida cornice di via Santa Maria Delle Grazie. Molti i nomi che hanno sposato il progetto, tra cui Giorgia Meloni, Nello Musumeci e Michele Boeri. Il disegno politico è il frutto della necessità di mettere in campo un’azione che dia nuova linfa alla destra italiana dopo lo smacco elettorale che ha conferito al carroccio ed ai pentastellati il titolo di governanti italiani; a tal proposito, Fitto, non ha risparmiato critiche alla nuova leadership tricolore. Inadeguatezza e incoerenza in primis, ma anche incertezza sul da farsi in Europa sono stati i capisaldi del discorso di Fitto. Nemmeno il presidente della regione Puglia Emiliano è stato risparmiato; la politica locale e regionale, dopotutto, vanno prese seriamente e non come trampolino di lancio per necessità di poltrone e opportunità di carriera. Almeno questo è il succo del discorso di uno dei leader del neonato movimento destroide. Il resto della conferenza è disponibile sotto all’articolo, nonché una succosa sintesi dei principi cardine del progetto tricolore. Staremo a vedere se si tratta di una stella nascente o di una meteora impregnata di vecchia scuola politica.

Antonio Raffaele La Forgia

Foto e Video di Lorenzo Tagliamonte

intervista di Raffaele La Forgia