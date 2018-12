I successi sportivi del ciclista pugliese Orlando Cosimo nell’anno 2018

Nel corso dell’anno ciclistico 2018, l’atleta pugliese Orlando Cosimo, già campione nazionale Cronoscalate CSAIn negli anni 2016, 2017 e 2018 , ha raggiunto importanti traguardi:

– Campione Regionale Cronoscalata, nella competizione svoltasi a San Giovanni Rotondo;

– Campione Nazionale Mediofondo, nella gara svoltasi a Isernia nel Molise;

– Campione Nazionale Cronoscalata, nella gara svoltasi a Gorga (Roma).

Vince il “Giro delle Regioni” con sei prove svolte in Puglia (Manfredonia), Molise (Isernia e Termoli), Basilicata (Rionero in Vulture), Campania (Ariano Irpino), Lazio (Roccasecca FR). Raggiunge il terzo posto nel “Centro Italia Tour”, nella classifica stilata sulla base di 11 prove tra Puglia, Campania, Lazio, Molise, Basilicata, Abruzzo. Il ciclista Orlando Cosimo consegue molti piazzamenti in diverse gare ciclistiche nella stagione sportiva 2018.

Ricordiamo quella come “Vincitore del Giro dell’Arcobaleno” nella classifica stilata sulla base di nove prove tra Puglia, Abruzzo e Basilicata.

Il ciclista Orlando Cosimo, presidente del Team Ciclistico ”PADRE PIO” di San Giovanni Rotondo è affiliato con l’ente sportivo CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), riconosciuto dal CONI e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Interno.

Orlando, ringrazia ai microfoni di Manfredonianews: “in primis la famiglia che l’ha supportato, il Team ciclistico “Padre Pio”, gli sponsor e gli organizzatori di tutte le manifestazioni che si svolgono nell’ambito del territorio Nazionale che l’hanno sostenuto durante le gare. “Le competizioni sono state ardue e soddisfacenti” continua Orlando “La passione per il ciclismo è così forte che mi dà la carica per affrontare qualsiasi ostacolo, sportivo e della vita. La fatica di arrivare in cima è tanta ed è ripagata dai successi ottenuti, tagliando per primo il nastro della partenza”.

Tanti auguri Orlando di un nuovo anno colmo di tanti altri successi!

Lo sport nobilita la mente e l’animo, fortificati dalle fatiche e dal lavoro per raggiungere gli ambiti traguardi, potenziando le abilità e le capacità dell’atleta.

Grazia Amoruso