L’Unione Rugbistica Anconitana del Sipontino Gallifuoco conquista la salvezza

Con la vittoria ottenuta in quel di Macerata domenica scorsa, l’U.R.A. raggiunge all’ultimo respiro una meritata salvezza nel Campionato Nazionale di Rugby – Serie C1. I Dorici, guidati dal coach Manfredoniano Marco Gallifuoco, si sono imposti con il punteggio di 30-19, condannando quindi il “Ravenna Rugby” ed i felsinei della “Rugby Castel San Pietro” alla retrocessione. E’ stata una stagione estenuante e complicata, ma proprio quando tutto sembrava ormai perso i ragazzi di Gallifuoco, profondamente animati da un mix di passione e determinazione, sono riusciti ad inanellare una serie impressionante di vittorie! Grande merito per l’impresa realizzata va attribuita indubbiamente al tecnico manfredoniano, che dall’alto della sua esperienza, maturata soprattutto durante gli anni di permanenza anche da giocatore nella “Lagaria Rugby” di Rovereto, ha saputo infondere alla squadra le motivazioni e gli stimoli giusti! Particolarmente azzeccata inoltre è stata la scelta d’inserire in prima squadra alcuni under 18, che con la loro freschezza hanno sicuramente contribuito nel cambio di marcia necessario per restare in Serie C1. Una mossa quest’ultima che a primo acchito poteva sembrare scellerata e che invece si è rivelata come decisiva! Se si considera che sino all’anno scorso Gallifuoco aveva allenato in Trentino, in Puglia e nelle Marche esclusivamente nel settore giovanile, la sua prima da tecnico in una squadra Senior neo promossa nel Campionato di Serie C1 “Emilia-Marche-Abruzzo”, pertanto, è da ritenersi assolutamente positiva! L’impegno profuso quest’anno dal coach sipontino in seno all’U.R.A., infine, è stato abbastanza oneroso, in quanto è stato condiviso unitamente agli incarichi di Direttore Tecnico della Senior e dell’Under 18, nonché di allenatore anche dell’Under 16. Nel momento però in cui si ottengono gli obiettivi prefissati, gli sforzi ed i sacrifici accumulati nel corso di un campionato lungo, logorante e spossante miracolosamente svaniscono e l’appagamento e la gioia raggiunti non hanno prezzo! La compagine marchigiana è stata lungimirante nel puntare tutto su Gallifuoco, conferendogli la completa direzione tecnica e ad essa va attribuito l’indiscusso merito di averlo messo sempre nella condizione di operare serenamente, confidando nel suo talento e nella sua professionalità.

Condividi l'articolo o Stampalo!