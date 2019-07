Il 14 luglio grande festa per i 30 anni dell’AMP Isole Tremiti

Verranno presentati i risultati degli studi sul Corallo Nero e la Pinna Nobilis

ed illustrati i nuovi progetti di tutela e valorizzazione della biodiversità delle Isole.

Immersioni con sub non vedenti e performance di arte sul tema ‘mare e plastic-free’ completeranno

il programma della giornata che si chiuderà in musica con l’omaggio di RON a Lucio Dalla.

Il 14 luglio è una data importante per le Isole Tremiti che celebrano i trent’anni dell’Area Marina Protetta, istituita nel 1989 proprio per proteggere e preservare il suo incomparabile patrimonio floro-faunistico. A distanza di trent’anni, proprio in quella stessa data, il Parco Nazionale del Gargano (Ente gestore dal 1995), insieme a Comune delle Isole, Ministero dell’Ambiente e Regione Puglia, ha deciso di celebrare questo importante anniversario.

Lo farà con una intensa giornata che prenderà il via alle 10.30 al Centro Polifunzionale, con un incontro durante il quale verranno illustrati gli importanti progetti sulla biodiversità che coinvolgeranno le Isole Tremiti nei prossimi anni. Nell’occasione verranno presentati anche i risultati delle ultime ricerche scientifiche sulla foresta di Coralli Neri, utili a fornire indicazioni sui cambiamenti climatici in atto nella fauna e nella flora marina, e sulla Pinna nobilis, il mollusco che nel mare delle Tremiti continua a vivere a dispetto della mortalità ormai diffusa in tutto il Mediterraneo. A fornire i dettagli degli studi, finanziati dall’Ente Parco e dalla National Geographic Society saranno Giovanni Chimienti, zoologo e biologo marino dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari e Angelo Tursi, professore del CoNISMa (Consorzio Interuniversitario per le Scienze del Mare). Nell’occasione verranno presentate alcune pubblicazioni e proiettati dei filmati inediti sui ritrovamenti.

Oltre al vicepresidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano Claudio Costanzucci e al sindaco delle Isole Tremiti Antonio Fentini, all’incontro parteciperanno Nicola Ungaro, direttore scientifico dell’ARPA Puglia e Angela Costantino, presidente dell’associazione ALBATROS – Progetto Paolo Pinto, con cui l’Ente Parco ha avviato “Fondali aperti a tutti”, progetto di formazione di guide sub per non vedenti. L’evento vedrà la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali tra cui:

Antonio Maturani – Dirigente della Divisione II – Biodiversità, aree protette, flora e fauna della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Francesco Carlucci – Direttore Federparchi

Alessandro Cicciolella – Direttore AMP Torre Guaceto in rappresentanza delle AMP Italiane

Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino – Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Aldo PATRUNO – Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Gestione valorizzazione dei beni Culturali Regione Puglia

Raffaele Piemontese – Assessore Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Puglia

Giovanni Vianello – Deputato della Repubblica Italiana e Componente della VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici)

Maria Luisa FARO – Deputato della Repubblica Italiana e Componente della V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione)

Salvatore Micillo – Sottosegretario di Stato per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare

La giornata proseguirà alle 16.30 con un’escursione in barca durante la quale si terrà un’immersione con ragazzi non vedenti accompagnati dalle guide specializzate dell’AMP Isole Tremiti. Alle 18.30, sulla banchina del porto di San Domino, spazio all’arte con una performance dal vivo sul tema ‘mare e plastic-free’ a cura dell’illustratore e vignettista Fabio Magnasciutti (autore di sigle ed animazioni di programmi come ‘Che tempo che fa’, ‘Anno Zero’ e ‘Servizio Pubblico’), affiancato dall’illustratore satirico foggiano Umberto Romaniello.

L’evento del 14 luglio si chiuderà a San Domino con il concerto di RON, che tornerà a suonare nel nome e nel ricordo di Lucio Dalla. Il concerto si terrà alle 21.30 nella piazza adiacente il Centro Polifunzionale.

La giornata del 14 luglio darà il via alla “Settimana della cultura del mare”, in programma dal 15 al 21 luglio. Tra gli appuntamenti più importanti, il workshop sul futuro dell’AMP Isole Tremiti (17 luglio), cui seguiranno escursioni in barca, attività didattiche per bambini e prove di immersione tra i 14 siti archeologici custoditi nel mare delle isole. La settimana si chiuderà il 20 e 21 luglio quando protagonista sarà l’isola di San Nicola, cornice ideale per accogliere videomapping, concerti multimediali e incontri con attori a cura del MAD (Memore audiovisive della Daunia) e del gruppo musicale Rione Junno.

Il trentennale è stato organizzato in sinergia con le realtà del territorio che da anni lavorano per la tutela e la valorizzazione delle isole, come il Laboratorio del Mare Marlin Tremiti, la Pro Loco Isole Tremiti e la CDP Service e con il supporto di Regione Puglia, Puglia Promozione, WWF, Legambiente, Marevivo e Teatro Pubblico Pugliese.