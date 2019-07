Una sipontina allo Stade de France di Parigi per il super concerto dei Rockin’1000 – 2019

Nella vita di tutti i giorni Maria studia psicologia, con la passione per la musica, prima la chitarra, poi il basso. 20 anni sipontina doc si è esibita nella rock band da guinness mondiale che ha suonato il 29 giugno allo Stade de France di Parigi per il “Rockin’1000 – 2019”. 18 brani, 1000 musicisti, un concerto dal vivo con The Biggest Rock Band on Earth, un supergruppo musicale formato da musicisti volontari professionisti e non di tutto il mondo. Un’idea tutta italiana nata nel 2014 come tributo ai Foo Fighters (gruppo musicale alternative rock statunitense fondato a Seattle nel 1994 dal musicista Dave Grohl, ex batterista dei Nirvana).Maria ha scaricato tutta la sua adrenalinica passione in un concerto nel quale lei, insieme a 999 musicisti, 250 percussionisti, 300 chitarristi, 200 bassisti, 250 cantanti hanno suonato simultaneamente i più grandi titoli della storia del rock.Per far parte dei “millini”,Maria ed gli altri 999 soci hanno superato una selezione di almeno seimila aspiranti musicisti di tutto il mondo, inviando un video dove si suona dal vivo, senza modifiche.Dopo che gli organizzatori hanno scelto i componenti della band si passa alla fase preparatoria: “Lo staff ci ha fatto avere dei tutorial dedicati per ogni strumento qualche mese prima dell’evento, poi è stata questione di studio“. Maria Murgo, studia basso elettrico da tre anni presso l’Accademia Lizard di Foggia, dopo sette anni di chitarra. “Perché suono il basso? Non lo so, il “groove” mi fa andare fuori di testa, è spontaneo, e lo noto quando suono live: non mi ferma nessuno. Concilio lo studio della musica allo studio della psiche. Non ho intenzione di vivere solamente di musica. Rientrano nei miei interessi la politica, la filosofia e la scienza prevalentemente del cosmo. Una cosa che mi auguro di fare a lungo termine è imparare a suonare la batteria, diventare un’ottima psicologa, continuare ad essere politicamente attiva in materia di diritti e partecipare al prossimo Rockin’1000”.

Antonio Marinaro