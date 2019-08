Conferita a Gianfranco di Sabato la Medaglia d’Argento al Merito della Croce Rossa Italiana

Giovedì 22 Agosto 2019, è stata conferita al Responsabile Attività Opsa ( Operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua) Gianfranco di Sabato la Medaglia d’Argento al Merito della Croce Rossa Italiana per la seguente motivazione ” libero dal servizio mentre si godeva un periodo di ferie con la famiglia, intravvedeva a largo due ragazzi in balia del moto ondoso che avevano difficoltà a rientrare a riva in quanto le correnti spingevano verso il largo, che aggrappati alle boe di delimitazione delle acque sicure, ormai allo stremo delle forze, chiedevano aiuto. Attivandosi immediatamente si tuffava raggiungendo a nuoto i malcapitati. Provvedeva a mettere in salvo uno dei due a bordo di un mezzo di salvataggio nel frattempo giunto da un vicino lido con a bordo un bagnino, per poi ripetere l’operazione con l’altro bagnante”.

La consegna è avvenuta per mano del Presidente Regionale CRI Puglia Ilaria Decimo durante l’apertura dell’Emergency Camp 2019, il Campo Scuola Regionale di formazione nelle Attività in Emergenza della Croce Rossa Italiana organizzato a Melpignano in occasione della Notte della Taranta.

