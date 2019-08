Festa patronale Maria SS Siponto: le aziende che ad oggi hanno contribuito

Con l’inizio della Novena e dei riti religiosi, entra nel vivo la 183^ Festa Patronale in onore di Maria SS. di Siponto che vivrà il suo clou nei giorni 29-30-31 agosto e 1° settembre con i festeggiamenti di Sant’Andrea Apostolo, Protettore dei pescatori.

Mentre sono in via di definizione anche gli ultimi dettagli del programma di appuntamenti civili, il Gal DaunOfantino, come di consueto ogni settimana, comunica il dato aggiornato sul totale raccolto con le offerte dei cittadini e fedeli ed i contributi di imprese e commercianti che, ad oggi, ammonta ad euro 18.799,00

Le imprese ed attività commerciali che hanno voluto sostenere l’organizzazione dell’edizione 2019 della Festa Patronale di Manfredonia sono le seguenti:

, , , , , , , , , , , , , , – , , , , , , , , , , , , , ’ , , , , , , , , , , . , , , , , , . , ’, , , , , , ’, , , , , , . ’, , . , , , , , , , , , , , .

A tal proposito si specifica che tali aziende – che si ringraziano per la disponibilità e la fiducia dimostrata – non appartengono ad alcuna “lista speciale”, ma vengono rese note le denominazioni fiscali rinvenienti dall’estratto conto bancario dell’organizzazione, dal qual si evince anche l’effettivo contributo erogato (e già regolarmente fatturato). Trattasi di un contributo volontario e non di “una tassa imposta”, facente riferimento ad un portfolio di pianificazione (commerciale e pubblicitaria) con più opzioni utilizzato sempre anche in passato, in quanto, con un costruttivo e maturo spirito di collaborazione, la Festa Patronale, soprattutto come dimostrato in Puglia, può e deve essere un’occasione importante per il turismo ed il commercio a beneficio della promozione della città e delle ricadute economiche su imprese ed attività commerciali.

Si ricorda, altresì, che oltre al personale autorizzato (che quotidianamente è operativo tra le vie della città), il Gal DaunOfantino ha aperto un conto bancario dedicato (: – ) che fedeli, cittadini, imprenditori e commercianti possono utilizzare in maniera diretta per le proprie offerte e contributi (specificando come causale “Festa Patronale SS. Maria di Siponto 2019”). Tale strumento è stato anche attivato per rendere totalmente trasparente e tracciabile il rendiconto degli introiti e delle spese, che sarà reso pubblico e consultabile.