Questa sera doppio appuntamento nella #Basilica di Tresoldi per ManfredoniaEstate 2019.

Questa sera doppio appuntamento nella magica Basilica di Tresoldi nel Parco Archeologico di Siponto per ManfredoniaEstate 2019. Alle 20 il #Concerto al Tramonto “Ballabile” con il M° Antonio Simone (pianoforte) e il M° Giuseppe Pinto (tromba).

La musica di un piano accompagnato da un trombettista eclettico suoneranno brani tratti da autori come Wheller, Karche, Ellington, Gershwin, Hubbard, Harrel, Martino. Alle 21 lo spettacolo “Quando l’Amore è troppo – Storie di Santi, Soldati e Pellegrini” di Stefania Marrone, con Giuseppe Ciciriello, musiche originali eseguite in scena dall’autore FabioTrimigno (violino) e da Giovanni Antonio Salvemini (chitarra classica), regia Cosimo Severo.

La storia di un uomo che vuole libertà per suo figlio. “Per i figli combattono i padri” dice Melo da Bari ai pellegrini Normanni davanti alla grotta dell’Angelo. Questa è la storia di un figlio chiamato a continuare la guerra di suo padre. “La guerra dei padri per la pace dei figli, perché combattano in nome dei padri dopo”. Una ballata di guerra per uomini che sognano la pace.

#ManfredoniaEstate è organizzato da Gal DaunOfantino, teatro bottega degli apocrifi e Fondazione Re Manfredi in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese e con Regione Puglia, Comune di Manfredonia e Polo Museale della Puglia.