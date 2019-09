Il 9 settembre Gatta in visita al carcere di Foggia

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta (Forza Italia).

“Il 9 settembre, in compagnia di alcuni colleghi avvocati della Camera Penale di Foggia, effettuerò una visita al carcere di Foggia. Lo farò per verificare le condizioni di vita dei detenuti, ma anche per avere contezza delle difficoltà quotidiane incontrate dalla polizia penitenziaria e dal personale tutto della struttura. Una visita a tutto tondo in una casa circondariale dove persiste una grave carenza di personale con rilevanti ripercussioni sulla sicurezza e sulla serenità dei lavoratori, in particolar modo degli agenti di polizia. A tal proposito, giova ricordare che la crescita della popolazione carceraria supera abbondantemente le seicento unità, a fronte delle quali, però, si assiste ad un costante depauperamento di risorse umane. Una situazione che dovrebbe richiamare forte l’attenzione del Ministero, avviando un concreto potenziamento di personale. Mi riserverò, al termine della visita, di rappresentare esigenze e criticità nei luoghi istituzionali della Regione Puglia”.