Il Comandante di Fregata Giuseppe Turiano nuovo capo del Compartimento marittimo di Manfredonia

La splendida giornata e l’incantevole scenario del Porto turistico “Marina del Gargano” hanno fatto da cornice alla cerimonia ufficiale del passaggio di consegne al comando del Compartimento Marittimo-Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Manfredonia. Presenti il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, Ammiraglio Giuseppe Meli, Autorità civili, militari, rappresentanti di Associazioni combattentistiche e d’Armi, il picchetto d’onore schierato in armi, gli ufficiali, sottufficiali e marinai in forza alla stessa Capitaneria. Alle formalità previste dal protocollo è seguito il discorso di commiato del Com.te Silvio Del Casale il quale, visibilmente commosso, dopo aver ringraziato le Autorità e i gentili ospiti ha così esordito:”Dopo oltre due anni, è giunto il momento di lasciare l’incarico e di salutare tutti quanti voi. Quando sono arrivato qui, nel luglio del 2017, ebbi a dire che per me l’incarico ricevuto di comandare la Capitaneria di Porto di Manfredonia rappresentava un onore, ma anche un onere è stato quello a) di lavorare con umiltà, b) di riporre giusta e adeguata attenzione alle delicate e complesse problematiche del settore marittimo e portuale, c) di avere quel coraggio che può derivare solo dalla compiuta percezione dei doveri e degli obblighi propri del ruolo rivestito, le cui funzioni mi sono impegnato di esercitare per il perseguimento del permanente obiettivo del bene della collettività. Oggi dunque mi accingo a cedere il testimone al Comandante C. F. Giuseppe Turiano al quale auguro di ottenere sempre più lusinghieri risultati”…”C’è ancora molto da fare qui a Manfredonia”, ha concluso il Com.te Del Casale, ma sono anche certo, caro Giuseppe, che con l’aiuto di questo equipaggio, navigherai e condurrai la nave ancora più lontano”. Il Com.te Turiano, anch’egli visibilmente commosso, dopo aver ringraziato l’Ammiraglio Meli, le Autorità civili e militari e religiose, le Associazioni combattentistiche e d’Arma e gli Ospiti per aver dato lustro alla cerimonia ha sostenuto: “Assumo il Comando di questo importantissimo porto con emozione e orgoglio, in una Regione ricca di tradizioni storico-culturali e dal pregevole patrimonio naturalistico, ringraziando il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto per la fiducia conferitami. Continuerò a seguire la rotta tracciata dal Comandante Silvio Del Casale, che sentitamente ringrazio per l’opera svolta ed al quale auguro buon vento nel nuovo incarico presso la Direzione Marittima di Ravenna, esercitando la mia azione di impulso e di indirizzo per la salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione, della tutela dell’ambiente marino e delle risorse ittiche, valorizzando i rapporti interistituzionali tra le diverse Autorità competenti sul territorio e partecipando la nostra attenzione alle eventuali istanze del cluster marittimo e delle associazioni di categoria. Tutto ciò avendo come obiettivo il cittadino, per una serena fruizione del bene mare inteso nella sua più ampia accezione”. Il Com.te Turiano ha riservato per ultimo un affettuoso e sentito pensiero e ringraziamento alla sua famiglia, presente alla cerimonia “per i costanti e silenziosi sacrifici volti a sostenermi in questa nuova esperienza di comando. Al Comandante Giuseppe Turiano il caloroso benvenuto dalla città di Manfredi, augurandogli “Buon vento”.

Matteo di Sabato



Foto Matteo Nuzziello