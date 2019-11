Grande partenza per la XIV edizione del Campionato Invernale di Vela d’Altura città di Manfredonia

Domenica scorsa 27 Ottobre ha avuto inizio nelle acque antistanti il golfo di Manfredonia la XIV edizione del Campionato Invernale di Vela d’Altura – città di Manfredonia – organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia sotto l’egida della Federazione Italiana Vela (FIV). Ben 21 le imbarcazioni a vela iscritte, di cui 9 in categoria Crociera-Regata, 4 in categoria Gran Crociera ed 8 in categoria Libera” che si sfideranno in acqua fino a Febbraio 2020 per 8 domeniche successive, con “prove a bastone” di lunghezza pari a 6 miglia ciascuna al largo del golfo e “prove costiere” di lunghezza pari a 18 miglia ciascuna tra Manfredonia e Mattinata. Grazie all’accogliente base nautica, alla proverbiale ospitalità dei soci e all’entusiasmo del comitato organizzatore della Lega Navale di Manfredonia, il Campionato Invernale di Manfredonia è ormai un punto di riferimento per i tanti velisti della Puglia, alcuni dei quali di fama nazionale ed internazionale. Tra le imbarcazioni iscritte, spicca senz’altro l’imbarcazione X-35 “Trottolina Bellikosa Race” battente bandiera tedesca ed armata dal manfredoniano Saverio Trotta del circolo velico S.V.Worthsee, detentrice del Campionato Invernale di Manfredonia 2018-2019 e del titolo di Campione di Puglia 2019. Di grande rilievo sportivo ed agonistico, anche l’imbarcazione M37 “L’ottavo peccato” armata da Francesco Manno della Lega Navale di Trani, vincitrice della Regata del Gargano – Pizzomunno Cup 2019, l’M37 “Black Coconut” armato da DiCorato-Belardinelli-Ricucci della Lega Navale di Foggia, l’Italia 11.98 “Tridente next” armata da Franco e Roberta Manfredonia della Lega Navale di Vieste e, dulcis in fundo, l’ILC 40 “Rats on Fire” armato da Teseo Ranucci della Lega Navale di Manfredonia, con equipaggio composto dalle giovani promesse della Scuola Vela della Lega Navale di Manfredonia. Grande la soddisfazione per la Lega Navale di Manfredonia guidata dal suo giovane Presidente Luigi Olivieri, che con il suo team sta avvicinando un numero sempre crescente di appassionati della vela, puntando soprattutto sui giovani talenti che hanno sposato il vento come compagno di avventura sportiva. Il Campionato di Manfredonia è valevole per la selezione al Campionato di Vela d’Altura dell’VIII zona FIV – Coppa dei Campioni 2020 – manifestazione organizzata dall’VIII zona FIV che si terrà in primavera prossima. La prossima giornata di campionato sarà domenica 3 Novembre con la regata costiera. Non ci resta che augurare buon vento a tutte le imbarcazioni!

di Arianna Di Bari