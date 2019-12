M5S: esito dell’incontro tematico a Manfredonia sulla agricoltura di domenica 15 Dicembre

In vista delle Regionali 2020, il M5S ha organizzato, ieri domenica 15 dicembre alle 17.00, a Manfredonia presso la sede del LUC, un tavolo tematico sulla agricoltura.

All’incontro sono intervenute le Portavoci Regionali Rosa BARONE e Antonella LARICCHIA, e le Portavoci Nazionali Francesca TROIANO e Gisella NATURALE per illustrare, nello specifico, una prima “bozza” dei dieci punti del programma 2020.

L’incontro è proseguito con gli interventi di alcuni cittadini presenti e operatori del settore come M. D’Apolito, membro della giunta Nazionale e Presidente provinciale ConfAgricoltura e P. De Palma, Presidente Coldiretti Manfredonia, in un sano clima di aperto confronto, atto a recepire suggerimenti e nuove proposte.

“Per ogni Provincia – dichiarano i pentastellati – vogliamo un programma partecipato, che parta dall’esperienza e dalle azioni fatte in questi anni in consiglio regionale, per arricchirsi con i contributi dei cittadini. Un programma diverso dal libro dei sogni che fino ad oggi hanno sempre presentato centrodestra e centrosinistra: i pugliesi sono stanchi delle promesse e chiedono tempi certi per realizzare quegli interventi che davvero potrebbero migliorare la nostra regione. Nella maggior parte dei casi il problema, al contrario di quanto si potrebbe pensare, non sono le risorse ma il modo in cui vengono spese, per questo è necessaria una riorganizzazione in tutti i settori fatta su dati e monitoraggi e non in base a calcoli politici. Dalla formazione all’agricoltura, da tutti gli operatori ci è stato chiesto un maggiore coordinamento tra i diversi enti con cui devono rapportarsi: spesso infatti l’eccessiva frammentazione fa perdere tempo prezioso e porta alla paralisi nei diversi settori. Quello che ci interessa è una Puglia diversa, libera dai clientelismi e che non costringa i nostri ragazzi ad andare fuori per trovare un lavoro”.