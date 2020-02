Il Rotary club Manfredonia organizza il Talent Show Contest 2020

Appuntamento al 28 febbraio 2020 per il Talent Show Contest 2020, presso il Regiohotel di Manfredonia. Il Rotary Club di Manfredonia organizza una manifestazione/spettacolo per beneficienza a favore degli amici albanesi colpiti dal tremendo terremoto del novembre scorso

Manfredonia. Il Rotary club di Manfredonia e INTERACT CLUB MANFREDONIA organizzano il Talent Show Contest 2020 che si propone come obiettivo di ricercare e valorizzare giovani promettenti artisti nel campo della musica e del canto. Rotary e Interact di Manfredonia informano dunque che sono aperte le iscrizioni per partecipare al Talent show contest 2020, spettacolo riservato a giovani talenti artistici i quali, nel corso di una serata di beneficienza prevista per il 28 febbraio alle 18,30 presso il Regio hotel Manfredi di Manfredonia, si esibiranno sul palco dell’auditorium messo gentilmente a disposizione dalla proprietà del Regiohotel, che qui ringraziamo di cuore. La finalità del service è quella di sostenere gli amici albanesi così duramente colpiti dal terremoto di novembre: i rapporti fra Puglia e Albania non si devono arrestare di fronte al mare che condividiamo e giammai deve separarci bensì unirci. Rotary e Interact invitano tutti gli amici a sostenere questo progetto partecipando alla serata. I giovani artisti che siano interessati possono richiedere di partecipare alla serata come da modulo allegato.

Per info e adesioni: 368.582928