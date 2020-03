Emergenza coronavirus: il Gruppo Megamark di Trani destina 400mila euro al sistema sanitario pugliese

«Quello che sta accadendo oggi – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico,a capo del Gruppo e della Fondazione Megamark –non può lasciarci indifferenti; per questo ho fatto presente al governatore Michele Emilianola nostra intenzione di agire concretamente a favore del territorio e di tutta la comunità pugliese. Siamo consapevoli di vivere un momento storico senza precedenti –continua Giovanni Pomarico– e che è necessario essere tutti uniti e responsabili verso l’obiettivo comune del ritorno alla normalità. Andrà tutto bene, ognuno deve dare il suo contributo rispettando le regole, fondamentali per arrestare la diffusione del virus e non aggravare l’emergenza sanitaria. Oltre ad imporre le buone pratiche all’interno dei nostri supermercati, abbiamo deciso di supportare la sanità regionale in questa emergenza, auspicando che la nostra azione sia d’esempio per tanti, perché chi può deve fare qualcosa di concreto per il bene di tutti».

Viste le recenti indicazioni del governo e data l’impossibilità di organizzare l’evento di presentazione, il Gruppo e la Fondazione Megamark rimandano al prossimo anno la nuova edizione del bando Orizzonti Solidali, incrementando notevolmente la cifra destinata al concorso e destinando 400mila euro al sostegno della sanità pugliese per fronteggiare le necessità del territorio e dei cittadini in questo particolare momento.