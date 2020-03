Fare informazione in tempi di Emergenza non è affatto facile, poiché occorre essere ponderati, non creare allarmismi, cercare di dare la giusta informazione soddisfando il pubblico che ha necessità di sapere. Non è facile, perché un’informazione, proveniente da una fonte “certa”, che assolutamente certa non lo è mai, è garantita solo se proviene da un organo ufficiale: ente pubblico, autorità giudiziaria. E non divulghiamo tutte le informazioni che transitano nella nostra redazioni, perché alcune potrebbero creare eccessivo panico o perché sono argomenti in via di evoluzione. Ad oggi non è dato sapere, né a noi di ManfredoniaNews.it né a nessun altro organo di informazione, quante sono le persone di Manfredonia, in quarantena, affette dal virus, con sintomi, asintomatiche, dove hanno eventualmente contratto il virus, ecc. L’unica fonte accreditata a fornite tali informazioni è la presidenza della Regione Puglia che ad oggi non ha, volutamente, voluto diffondere dati locali, almeno su Manfredonia. Questa è l’unica certezza. Chi ci legge deve preoccuparsi soprattutto di tutelarsi, rispettando le disposizioni indette dagli organi governativi e soprattutto, ammonire tutti quelli che stanziano per strada senza un giustificato motivo. Siamo in guerra, il nemico si chiama Coronavirus ed è un nemico contro il quale non disponiamo ancora di nessun tipo di arma, tranne l’isolamento. Lui si alimenta della nostra superficialità e delle persone più deboli. Noi della redazione di ManfredoniaNews.it continueremo a fornirvi notizie, le più attendibili possibile, voi non abbassate la guardia contro l’extraterrestre Covid-19.

La redazione di ManfredoniaNews.it