Il Coordinamento cittadino Salute&Ambiente Manfredonia solleva l’attenzione sulla salute pubblica della città

“COORDINAMENTO AMBIENTE E SALUTE” MANFREDONIA

A S.E. Vittorio Piscitelli Commissario prefettizio

Comune di Manfredonia

p.c. dott. Pierpaolo Ciavarella

Dirigente Presidio Ospedaliero

“San Camillo” Manfredonia dott Michele Ciavarella

Dirigente Distretto Socio-Sanitario n. 54 Manfredonia

Come Coordinamento Salute e Ambiente vogliamo esprimere la nostra viva preoccupazione per la situazione attuale. In questi giorni stiamo vivendo un’emergenza mai vista e manca un’informazione puntuale sui numeri degli ammalati, sui mezzi a disposizione e purtroppo già dei morti. Sentiamo forte la mancanza di una direzione istituzionale che informa sulla situazione reale e diffonde i dati. In questa difficile prova collettiva infatti -siamo convinti- solo la conoscenza e la consapevolezza possono essere guida dei comportamenti ed infondere la fiducia necessaria per affrontarla con più serenità.

A Lei è affidato il monitoraggio della nostra comunità. Ci permettiamo di suggerirLe che, secondo noi, sarebbe necessario fosse affiancato da un team di esperti, quali : 1) il direttore sanitario del Presidio Ospedaliero “San Camillo”; 2) il Dirigente del DSS n.54 dell’ASL-Fg; 3) Le Forze dell’Ordine. Con il suo team potrebbe infatti realizzare incontri programmati e costanti per il monitoraggio della situazione sanitaria complessiva in tempo reale.

Girano sui social notizie allarmanti che non possiamo controllare e che, perciò, ingrandiscono le nostre paure. Come Coordinamento cittadino Salute e Ambiente chiediamo che sia tenuto bene a mente che Manfredonia non è una città qualsiasi, ma è una città ferita, provata.

E’ utile al riguardo precisare come la scelta fatta dalla Regione Puglia di declassare nel 2011 il Presidio Ospedaliero “San Camillo di Manfredonia da ospedale intermedio a semplice ospedale di base sia stata una scelta sbagliata. Per motivi economicistici e contro la volontà dei cittadini, del Comune di Manfredonia e di quelli circostanti, è stata realizzata una forte riduzione dei posti letto e dei servizi ospedalieri, nonostante Manfredonia, essendo un SIN, avesse bisogno di un Presidio sanitario, un osservatorio epidemiologico per monitorare le conseguenze disastrose del gravissimo incidente del 1976.Negli anni si è verificato invece solo il progressivo depauperamento del nostro ospedale. La “Ricerca Partecipata” sullo stato di salute della popolazione, realizzata dal 2015 al 2017, ha dimostrato scientificamente: (a) come nella popolazione di Manfredonia sia notevole l’incidenza delle malattie polmonari; che la mortalità per tumore polmonare è in eccesso rispetto alla media regionale e provinciale con 14 decessi in più . (b)che le malattie cardio-vascolari (MCV) hanno registrato un incremento importante nella popolazione dopo lo stress dell’inquinamento e il danno arrecato all’ economia locale. (c) Da non dimenticare la percentuale del 37% in più della media regionale delle malformazioni congenite (Studio SENTIERI, 2015). (d) Infine è da mettere nel