La pulizia della spiaggia libera al castello di Manfredonia, in attesa di norme precise

In attesa di direttive chiare e precise circa il funzionamento degli stabilimenti balneari, si cerca anche di capire come verrà regolamentato l’accesso alle spiagge libere presenti sul territorio sipontino. Stando alle parole del Governatore della Regione Puglia Emiliano, coloro che gestiscono gli stabilimenti balneari dovrebbero assolvere anche al ruolo di “sentinelle” delle spiagge libere. Nell’attesa, che si protrae ormai da settimane, che vengano emanate ordinanze pragmatiche, gli addetti dello stabilimento balneare Titta si sono mobilitati per ripulire il tratto di spiaggia Castello data a loro in concessione, che come ogni anno versa in uno stato pietoso poiché non manutenuta per un intero anno. Tra rifiuti trascinati dal mare e rifiuti incivilmente abbandonati dai nostri concittadini, la spiaggia si rivela a dir poco impresentabile. Tocca sottolineare nuovamente il clamoroso ritardo dell’autorità competente Autorità di Sistema Portuale , che non ha ancora provveduto alla pulizia e alla manutenzione di una spiaggia che appartiene alla sua giurisdizioen. Non resta da sperare che al più presto a questa preziosa spiaggia, che si trova emblematicamente accanto alla statua del nostro fondatore, vengano rivolte le giuste cure e attenzioni, anziché affidarsi unicamente agli atti volontari di lodevoli benefattori. E ci si augura, soprattutto, che i protocolli sul modus operandi circa l’accesso alle spiagge vengano emanati tempestivamente.

Giuliana Scaramuzzi