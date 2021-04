Potenziamento accesso alla vaccinazione Astrazeneca per persone senza fragilità dai 79 ai 60 anni al Policlinico Riuniti di Foggia

Martedì 13 aprile solo cittadini di 79 anni (nati nel 1942)

Per disposizione regionale, con riferimento alla campagna di immunizzazione anti-Covid con vaccino Astrazeneca delle persone tra 79 e 60 anni senza fragilità, in conformità con l’ordinanza n. 6 del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, chi ha già effettuato l’adesione sul sistema “La Puglia ti vaccina” avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati.

Poiché la capacità di vaccinazione degli hub vaccinali è risultata superiore alle adesioni della coorte dei 79-enni già in programma, sarà consentita parallelamente la vaccinazione con Astrazeneca a tutti coloro compresi nella fascia di età tra 79 e 60 anni che non hanno avuto ancora possibilità di prenotarsi, in ordine di anzianità a partire dai 79-enni.

Il Policlinico Riuniti di Foggia recepisce la disposizione regionale e da martedì 13 aprile apre il Poliambulatorio Vaccinale dell’UOC Igiene del Plesso D’Avanzo in Viale degli Aviatori, oltre che a tutti coloro che hanno confermato l’adesione alla vaccinazione per tale data, a tutti i nati tra il 1942 e il 1961, anche se non hanno prenotato in precedenza, ovviamente sino ad esaurimento dei vaccini disponibili.

Per evitare sovrafflusso, martedì 13 aprile potranno essere vaccinati esclusivamente i cittadini di 79 anni (nati nel 1942). Mercoledì 14 aprile, l’offerta sarà aperta ai nati nel 1943. Nei giorni seguenti, man mano che gli slot verranno saturati, sarà consentito, a seguito di apposita comunicazione, sbloccare le altre fasce di età in ordine di anzianità per presentarsi per la vaccinazione.

Si pregano pertanto i cittadini che non rientrano nelle fasce di età indicate a non presentarsi presso il centro vaccinale e ad attendere l’apertura per la loro annualità.

Sono sbloccate progressivamente da domani le adesioni sulla piattaforma “La Puglia ti vaccina” per le vaccinazioni della fascia 69-60 anni, a cominciare da chi è nato dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 1953.

Il Poliambulatorio Vaccinale dell’UOC Igiene del Plesso D’Avanzo in Viale degli Aviatori sarà attivo, con 12 postazioni vaccinali, 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari:

7 postazioni dalle ore 9.30 alle ore 13.00

alle ore 12 postazioni dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Previsto prossimamente anche un ulteriore potenziamento di fasce orarie e giornate.

Presso il Poliambulatorio Vaccinale dell’UOC Igiene del Plesso D’Avanzo in Viale degli Aviatori si procederà regolarmente al completamento della vaccinazione dei soggetti estremamente vulnerabili e delle persone con più di 80 anni.

Per cortese pubblicazione o notizia. Grazie