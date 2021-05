Il Main Sponsor cambia nome. In serie A sarà Vitulano Drugstore C5 Manfredonia

A&G Vitulano Srl, proprietaria del marchio Vitulano Drugstore, fondata nel 1965, ha solidi radici in Puglia, in particolare a Manfredonia, dove la famiglia Vitulano ha avviato 56 anni fa una piccola attività commerciale , diventata nel corso del tempo un’impresa strutturata e fiore all’occhiello dell’imprenditoria locale, con oltre 100 punti vendita. A parlarcene è il Direttore Generale Antonio Vitulano : “Solo negli ultimi 5 anni abbiamo aperto all’incirca 80 punti vendita, fino ad arrivare ad un totale di 100 punti vendita, trasformandoci da grossisti tradizionali a veri e propri retailer. A&G Vitulano Srl, proprietaria del marchio Vitulano Drugstore, fondata nel 1965, ha solidi radici in Puglia, in particolare a Manfredonia, dove la famiglia Vitulano ha avviato 56 anni fa una piccola attività commerciale , diventata nel corso del tempo un’impresa strutturata e fiore all’occhiello dell’imprenditoria locale, con oltre 100 punti vendita. A parlarcene è il: “Solo negli ultimi 5 anni abbiamo aperto all’incirca 80 punti vendita, fino ad arrivare ad un totale di 100 punti vendita, trasformandoci da grossisti tradizionali a veri e propri retailer.

Il nostro obiettivo è quello di raddoppiare il network e la quota nazionale nei prossimi tre anni. A riprova del nostro dinamismo e della nostra capacità di rinnovarci abbiamo lanciato un nuovo logo, “Vitulano Drugstore”.

Il drug è un fenomeno impetuoso nella nostra Italia e ha registrato una crescita accelerata nell’ultimo decennio.

Il 2020 è stato per A&G Vitulano l’anno dei record. La Pandemia da Covid-19 ha fatto da detonatore, facendo raggiungere, secondo Nielsen, picchi del +70% durante il primo lockdown, per stabilizzarsi su una variazione costante del +40% per la restante parte dell’anno.

La Pandemia ha cambiato le nostre abitudini di consumo e ci renderà sempre più consumatori multicanali e digitali, proprio per questo negli ultimi mesi il nostro ufficio marketing ha avviato un’opera di perfezionamento per l’attivazione del servizio e-commerce.

I clienti di A&G Vitulano erano 4 milioni nel 2019, sono poi diventati 6 milioni circa nel 2020, un dato che evidenzia la nostra capacità di mantenere e fidelizzare i consumatori acquisiti e, nello stesso tempo, di incuriosire e attrarre nuova clientela. La nostra missione è garantire una ‘customer experience’ ideale.

La Vitulano drugstore C5 Manfredonia è pronta ed è al lavoro per la serie A.

