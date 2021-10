Scegli Manfredonia: riprendiamoci la nostra città in Piazza per raccontare la verità

Continua il nostro impegno affinché Manfredonia sia e rimanga l’oggetto principale del nostro dibattito.

Oggi, 17 ottobre dalle 11 alle 21, in Piazza del Popolo i 5 stelle hanno affrontato tematiche cruciali per il nostro territorio come la legalità, il turismo e ambiente e renderci disponibili ad un dialogo aperto e senza filtri con i manfredoniani, per raccontare loro la verità di questa nostra città che da troppi anni sta subendo angherie e soprusi.

Un’ agorà in cui ognuno potrà intervenire in libertà e dire la sua.

Ascoltare senza pregiudizi e proporre soluzioni concrete è quello che, da quando questa avventura politica ha avuto inizio, ci proponiamo come obiettivo principale e che soprattutto vogliamo resti il nostro faro.

Il benessere di Manfredonia e dei manfredoniani ci è a cuore da sempre più di ogni arrivismo propagandistico ed è proprio a questo proposito che ieri ci siamo ritrovati in tanti per concludere un percorso iniziato nell’ottobre 2020: ‘Adottiamo la villa comunale’ rientrante nel progetto di sensibilizzazione ambientale per la riqualificazione e la pulizia del verde pubblico.

Riteniamo sia giusto ‘sporcarci le mani’ in prima persona e prendere atto di ciò che è sotto gli occhi di tutti, di quanto ci sia da fare per riportare la nostra città a rifiorire come merita. Non promettiamo il cambiamento dall’alba al tramonto ma rimboccandoci le maniche e col duro lavoro e la collaborazione di tutti potremo raggiungere insieme grandi ed importanti obiettivi.

Raffaele Fatone Sindaco