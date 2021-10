Fatone: ‘Noi cittadini siamo ‘l’antimafia’ ed insieme possiamo combatterla’

Si è svolto il 25 ottobre presso il L.U.C. l’incontro a tema ‘Infiltrazioni mafiose negli enti locali’ in cui approfonditamente e liberamente si è potuto affrontare e discutere di questo nevralgico e

radicato problema che vede purtroppo coinvolto il nostro territorio e la nostra città. Tanti gli intervenuti che con il loro pertinente e competente contributo ci hanno esposto la questione

da più punti di vista per far sì che nessuno possa dirsi ignorante a riguardo, è inutile negarne l’esistenza perché, ed è giusto ribadirlo, la mafia purtroppo è molto vicina al nostro vivere quotidiano ed ha le ‘mani in pasta’ negli affari politici locali.

Ringrazio di vero cuore gli interlocutori della serata a partire da Rosa Barone, ex Presidente Commissione Antimafia Regione Puglia, Marco Pellegrini, componente Commissione Antimafia Senato della Repubblica, Maria Luisa Faro, Commissione bilancio, tesoro e programmazione e Carla Giuliano, componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati.

Ognuno di loro ha reso chiara e forte l’idea riguardo l’importanza di avere alle redini della città una forza politica, figura assai differente nel ruolo da un Commissario esecutivo in quanto capace di

esercitare funzioni che vadano oltre il mero e legittimo compito di far ‘quadrare i conti’. In questi anni tanti finanziamenti destinati a noi cittadini sono andati persi a causa della mancanza

di un Sindaco e di un’amministrazione in pectore. Il Commissariamento, ricordiamo dovuto ad infiltrazioni mafiose comprovate e registrate in ben 365 pagine di relazione, ha lasciato in tutti noi sgomento e il velo di un’onta difficili da superare. Ci vorrà quindi il contributo di tutti per risollevarci e per far sì che non si debba più avere a che fare con gli stessi che in tutto questo ci hanno trascinati c’è bisogno di gente onesta che porti in alto quei valori morali, civili e politici sani e trasparenti che da sempre contraddistinguono la parte politica che mi onoro di rappresentare.

Il 7 novembre può scegliere di cambiare le sorti di tutti noi, puoi scegliere di ritornare a respirare aria pulita, puoi scegliere di far valere il tuo voto.

INSIEME POSSIAMO FARLO!

Raffaele Fatone Sindaco