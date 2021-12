Casa dei Diritti di Siponto, i suoni dei “Tukuru Project” che parlano di Mediterraneo

Mercoledì 15 dicembre il concerto nell’ambito del progetto “Racconti dal Mediterraneo”

Musiche tradizionali africane, arpeggi di chitarra elettrica, sound tribali, rime rap. Un viaggio sonoro che rievoca le suggestioni del Mediterraneo, che collega le sponde delle terre accarezzate dal mare, in cui le storie degli uomini si incrociano, fuggono, sognano, viaggiano e troppe volte muoiono. “Tukuru Project” è il concerto in programma mercoledì 15 dicembre 2021, a partire dalle ore 17.30, a Casa dei Diritti di Siponto (Viale dei Pini, 22) nell’ambito di “Racconti dal Mediterraneo”, il progetto promosso dalla cooperativa sociale Medtraining e finanziato dalla Regione Puglia – Sezione Relazione Internazionali – nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”. “Tukuru Project” prende il nome dal duo composto dal cantante Williams “Sundjah” Sassene – con all’attivo vari dischi e varie tournée in Africa e in Europa, nato a Parigi, cresciuto a Yaundee (Camerun) – e dal polistrumentista bergamasco Giovanni Ceresoli. Si tratta di un progetto musicale che sperimenta contaminazioni inedite, che propone musica innovativa mescolando alla perfezione hip-hop e worldmusic con influenze acquisite da vari generi che vanno dal desert-blues, all’afrobeat, al funky fino alla sperimentazione pura.

Saranno loro i protagonisti del concerto con ingresso gratuito organizzato in questo percorso di animazione territoriale che parte da Foggia per arrivare a Bari, facendo tappa a Manfredonia, che vuole raccontare e far conoscere le storie, vite e volti dei migranti attraverso le pagine dei libri, il teatro sociale, la musica, un video-documentario. Non a caso, i profondi testi dei brani in lingua francese di “Tukuru Project” affrontano prevalentemente tematiche sociali come la denuncia della schiavitù e dello sfruttamento, la sofferenza e la lotta dell’essere umano nella jungla di cemento della vita quotidiana. Il gruppo ha avuto numerosi riconoscimenti e partecipazioni a importanti festival vincendo nel 2018 la targa Tenco come miglior progetto collettivo con la compilation “Voci Per la Libertà – Una Canzone per Amnesty”. “Racconti dal Mediterraneo” è un progetto promosso da Medtraining in partenariato con Teatro delle Bambole, Teatro dei Limoni, cooperativa sociale Frequenze, che vuole promuovere attività di sensibilizzazione presso due luoghi simbolici del territorio pugliese, fondamentali per l’integrazione, l’inclusione sociale e l’accesso ai diritti dei cittadini migranti e non solo: Casa delle Culture di Bari e Casa dei Diritti di Manfredonia.

Ingresso gratuito nel rispetto della nuova normativa anti-covid-19 che prevede l’esibizione del cosiddetto green pass rafforzato. Per saperne di più: https://tukuruproject.com