Orsara, lunedì si torna a scuola: tamponi gratuiti a studenti, docenti e personale

Sono 120 i contagi accertati a Orsara di Puglia. “Nessuna delle persone a cui è stata certificata la positività al Covid è ricoverata”, ha spiegato il sindaco Tommaso Lecce. “A tutti auguriamo una pronta e veloce guarigione”. Lunedì 17 gennaio, le scuole orsaresi di ogni ordine e grado riapriranno alla didattica in presenza.

“Per questo motivo abbiamo organizzato, sia venerdì pomeriggio dalle ore 16.30 sia sabato 15 gennaio per tutta la giornata, uno screening della popolazione scolastica di Orsara di Puglia”, ha annunciato il primo cittadino. “Su base volontaria, alunni, docenti, donne e uomini del personale ATA potranno fruire gratuitamente dell’esame con tamponi antigenici”.

Lo screening si terrà nella farmacia Costa: venerdì 14 gennaio dalle 16.30 alle 20, sabato 15 gennaio invece dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20. Il costo del tampone sarà a totale carico del Comune di Orsara di Puglia.

TANTA ATTENZIONE MA NIENTE ALLARMISMI. “Sia lo screening di massa che quello dedicato alla popolazione scolastica hanno lo scopo di tracciare la diffusione del contagio in paese”, ha aggiunto Tommaso Lecce. “Dobbiamo tutti continuare a fare molta attenzione, a indossare correttamente la mascherina e osservare la regola del distanziamento. Vaccinarsi resta la migliore scelta da fare per proteggersi. Per questo motivo, invito a vaccinarsi chi ancora non lo ha fatto e tutti i cittadini a completare quanto prima il ciclo delle tre dosi. La rapida diffusione del contagio è una preoccupazione che va affrontata vaccinandosi e mettendo in pratica ogni comportamento utile a proteggere se stessi e gli altri, con tanta attenzione ma senza allarmismi”.