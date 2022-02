Vitulano Drugstore calcio a 5: in tredici giorni cinque gare

Dopo la lunga pausa invernale, domenica, tredici febbraio, la Vitulano Drugstore riprende la sua marcia verso la salvezza nella massima campionato nazionale di calcio a 5, la serie A, con cinque partite in soli tredici giorni contro avversari tutti nella parte medio-alta della classifica. Dopo la prima sfida casalinga con il Pescara, si replica mercoledì, sedici, sempre al PalaScaloria, contro i campani del Real San Giuseppe, per chiudere il girone di andata. I buoni risultati delle ultime giornate, la vittoria netta in Calabria e il quart’ultimo posto, mai raggiunto quest’anno, hanno reso le due partite casalinghe fondamentali per continuare credere in una salvezza a soli quattro punti. Il tour de force continua con la proibitiva trasferta di Padova, attuale capolista, la gara in casa contro Ciampino, per finire a Napoli, il ventisei febbraio. Come annunciato dal presidente onorario, dott. Luigi Esposto, dopo l’arrivo dei top player, Leandro Goncalves, Adriano Foglia ed il portiere, Diego Moretti, un’autorità internazionale in questo ruolo, un altro sforzo è stato fatto per mettere a disposizione di mister Massimiliano Monsignore un altro calcettista di notevole profilo, il nazionale lituano, Edgaras Baranauskas, un mancino forte fisicamente e molto tecnico. ”Sei settimane di sosta e la mancanza di competizione sono un’anomalia difficile da gestire. Abbiamo approfittato per inserire i nuovi arrivati e per recuperare quelli più provati fisicamente nella prima parte del campionato. Stiamo lavorando molto sull’intensità e sulla mentalità. Le prossime cinque giornate saranno decisive per la nostra stagione. Sono molto fiducioso, i ragazzi lavorano molto bene”, ha riferito il tecnico perugino.

Antonio Baldassarre