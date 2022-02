Coronavirus, bollettino regionale: 2238 casi, 443 nel foggiano. Positivi attuali sotto quota 100mila (96.359)

La settimana in Puglia si apre con 2238 casi e 15 persone decedute. Sono 27842 i tamponi processati, per un tasso di positività che scende all’8%. Con 632 nuovi positivi è Lecce la provincia più colpita oggi, davanti a Bari (617). A questi si aggiungono 443 casi nel Foggiano, 173 nella Bat e nella provincia di Brindisi, 172 nel Tarantino, 20 relativi a residenti fuori regione e 8 di provincia non definita.

Scende a 96359 il numero di persone attualmente positive. Rispetto a ieri, aumenta di quattro unità (da 801 a 805) il dato dei ricoverati: 741 sono in area medica, 64 in terapia intensiva.