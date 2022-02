Una visita al Museo Archeologico Nazionale e al Castello di Manfredonia con il Touring Club

Quanti manfredoniani possono dire di conoscere alla perfezione le ricchezze della nostra città? Sicuramente non molti. A sopperire questa mancanza viene in aiuto il Touring Club che, con la collaborazione dell’Associazione DauniaTur, ha organizzato per il prossimo 27 febbraio una visita guidata al Castello di Manfredonia, Museo Archeologico Nazionale, e le sue esposizioni. Sarà possibile visitare le quattro sale tematiche, con un nuovo percorso espositivo dedicato a rinvenimenti particolarmente importanti della Puglia settentrionale, dalla Preistoria ai primi secoli dell’età storica: La Preistoria, Venti del Neolitico, Uomini del Rame, Metropoli dell’Età del Bronzo, I Dauni, La terra del Re Straniero, I Dauni e la particolarissima mostra delle nostre Pagine di pietra, le Stele Daunie. Il ritrovo dei partecipanti davanti ingresso Museo Archeologico Nazionale – lato Corso Manfredi – Villa Comunale, che saranno accolti dal saluto del console TCI di Manfredonia Michele De Meo, a cui seguirà la visita guidata a cura di Giuseppe Frattarolo. La quota di partecipazione per i Soci TCI è di € 8, Non Socio € 10, ridotto da 18 a 25anni € 5, under 18 gratuito. Si può prenotare dal 07/02 al 21/02 scrivendo a: manfredonia@volontaritouring.it o chiamando il numero: 348 81 37 728. La visita guidata viene garantita con un minimo di 20 partecipanti in possesso di Green Pass.

Giuliana Scaramuzzi