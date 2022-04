Nasce l’Archeoclub Siponto-Monte Sant’Angelo Passaggio del testimone tra Aldo Caroleo ed Angela Quitadamo

Si arricchisce di un nuovo tassello l’Archeoclub di Manfredonia, soltanto qualche giorno fa, infatti, sono state poste le basi per un interessante sodalizio tra i territori di Manfredonia e Monte Sant’Angelo. La nascita dell’Archeoblub Siponto-Monte Sant’Angelo segna una nuova visione di un territorio ricchissimo dal punto di vista storico, artistico, culturale ed archeologico, una visione di più ampio respiro per un angolo di Puglia tutto da scoprire. A dare notizia della nascita della nuova realità è stato il carissimo Aldo Caroleo, storico presidente dell’Archeoclub sipontino. Negli ultimi 10 anni le innumerevoli iniziative di cui Caroleo si è fatto promotore hanno permesso non solo la scoperta del territorio da parte di tanti giovani, grazie alle continue collaborazioni con le realtà scolastiche e culturali di Manfredonia, ma anche la valorizzazione di numerosi beni del patrimonio storico-archeologico sipontino, tra cui gli ipogei Scoppa 1 e 2 e Santa Maria Regina. Un lavoro straordinario per il quale sentiamo di ringraziare Aldo Caroleo ed il suo enorme spirito di abnegazione e di attaccamento al territorio. “Anche se non più nelle vesti di presidente, continuerò a dare il mio contributo da tesserato e, soprattutto, continuerò ad essere al servizio delle scuole per progetti volti alla riscoperta del nostro territorio”, queste le parole di Caroleo in uno dei suoi ultimi interventi. A prendere il suo posto ci sarà un volto noto a tantissimi sipontini, quello dell’artista Angela Quitadamo, nota in città per il suo impegno sociale e per le bellissime riproduzioni in ceramica di reperti dauni, spesse volte premiate ed apprezzate ben al di fuori del contesto locale. “Prometto di mettercela tutta e di continuare il grande lavoro promosso da Aldo”, queste le parole della neo presidentessa nel corso della cerimonia ufficiale del passaggio di consegne, che si è tenuta presso il Museo Etnografico Sipontino. La “nuova” realtà continuerà a promuovere il territorio creando una rete che abbracci la stampa e tutte le forze propositive della città, importante sarà la collaborazione con la Daunia Tour di Raffaele e Giuseppe Frattarolo. Ad Angela Quitadamo il nostro augurio e ad Aldo il nostro più sincero ringraziamento per lo straordinario lavoro svolto.

di Giovanni Gatta