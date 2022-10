“Fare rete per promuovere il turismo a Manfredonia”

Per crescere occorre fare rete (o “fare sistema”), significa collaborare tra “pari”, cioè tra operatori o enti turistici, anche se concorrenti, andando se possibile a coinvolgere tutto il territorio, su più livelli e anche “ai piani alti”. Gli sforzi sono sicuramente ripagati nel momento in cui in questa rete di operatori si riesce a trovare il supporto e il coinvolgimento anche delle amministrazioni locali, le associazioni di categoria, le proloco, gli imprenditori, etc. L’impresa – fare rete nel turismo – non è cosa facile o scontata. Stabilita la comunione di intenti per fare qualcosa insieme per (ri)lanciare il nostro territorio! e promuovere il turismo“) si tratta di elaborare progetti comuni che soddisfino tutti, che trovino i giusti appoggi economici e che, soprattutto, trovino realizzazione concreta. Collaborare tra operatori lavorando fianco a fianco in nome di un progetto comune è possibile solo se l’amore per il proprio territorio e la voglia di fare (e di cambiare) è talmente forte da superare ogni campanilismo o competizione. L’auspicio è quello di uscire dalla logica dell’ “io contro tutti” e della gara con i propri competitor o quanto meno mettere in secondo piano gelosie e competitività per saper guardare oltre. Fare rete deve significare:

confrontarsi: si deve uscire dal proprio individualismo per ragionare per il bene comune, considerando anche opinioni e prospettive diverse;

accogliere: una rete in ambito turistico per poter funzionare deve saper crescere, quindi accettando nuovi partner/soci, anche se potenziali competitor;

condividere: in una rete ci deve essere una comunione di intenti e di esperienze; se la mia esperienza può avere una qualche utilità ai fini della rete è bene condividerla con i partner;

crescere: l’obbiettivo comune non deve essere quello dell’equilibrio e della stasi, ma quello della crescita e dello sviluppo coordinato, insieme;

avere coraggio: se l’intento è ambizioso tanto meglio, unendo le proprie forze ed energie si può arrivare laddove i singoli sforzi non sono sufficienti;.

Un caso concreto del nostro museo a Venaria (TO)

Un esempio concreto di rete nel turismo doveva essere il progetto pilota che il museo storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia doveva realizzare a Venaria insieme al Museo della Juve, la Reggia di Venaria Reale e l’Azienda di Promozione Turistica della Regione Piemonte. Attraverso un accordo di collaborazione tra il nostro museo, la Iuve di Andrea Agnelli e la Reggia di Venaria Reale che conta circa 170.000 visitatori ogni anno. L’intento era quello di istituire il “Kit del Turista” (Biglietto unico), creando così le condizioni di sostenibilità fra tutela del bene culturale e sviluppo economico dei territori. Il Kit del Turista doveva avere un costo di 30,00 € e dava il diritto di accedere a un percorso culturale selezionato senza dover più pagare l’ingresso nei singoli musei con un risparmio del 25% rispetto alla somma del costo di tutti i biglietti d’ingresso acquistati singolarmente. L’idea era quella di un sistema integrato in cui il turista poteva muoversi dal museo della Iuve posto all’interno dalla Citta Metropolitana di Torino, passando per il museo dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana fino a finire nella Reggia di Venaria Reale in massima libertà usufruendo di tutti i servizi presenti (hotel, ristoranti, spettacoli, shopping) come se fosse la formula all inclusive di un villaggio turistico. L’obiettivo era quello di creare condizioni di sostenibilità fra tutela del bene culturale e sviluppo economico dei territori con un approccio “dall’alto”.

Il dott. Michele Guerra, titolare del museo storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia, da sempre grande innovatore e precursore, insieme ad altri prestigiosi partner anche se potenziali competitor, ha avviato un progetto integrato per la promozione del territorio, progettando e realizzando a spese dei vari partner che hanno aderito in base alle loro capacità alcuni rollup che saranno esposti in Hotel, bed and breakfast e ristoranti delle province di Foggia, BAT, Bari Molise e Campania con l’obiettivo di promuove e far conoscere il territorio e le realtà imprenditoriali unitamente al museo. Questa pregevole iniziativa è aperta a chiunque voglia aderire per “Fare sistema o rete”.

Le imprese interessate possono contattare il museo storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana componendo i numeri telefonici 0884541995 oppure 3400852706.