Carnevale di Manfredonia 2022, approvato bilancio consuntivo

La Giunta Comunale, con delibera, ha preso atto del bilancio consuntivo, relativo al Progetto Carnevale di Manfredonia 2022.

Il presente atto, è specificato, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente.

Nella delibera si ricorda dell’atto di indirizzo per la partecipazione al Bando del Ministero della Cultura di cui Decreto Ministeriale n. 158 del 13/04/2022 con cui sono state definite le “Modalità di riparto delle risorse destinate per l’anno 2022 dall’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai Carnevali Storici”, e approvato, contestualmente, apposito progetto per il Carnevale di Manfredonia 2022, tenendo conto di quanto precisato dal DM 158/2022 in merito all’assenza di duplicazione di richieste di finanziamento.

Con Decreto il Ministro della cultura di concerto con Il Ministro dell’economia e delle finanze ha elargito un contributo pari a € 19.974,39 e poi pari a € 25.000,00; in seguito la Regione Puglia nell’ambito del Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID19 – “Custodiamo la Cultura in Puglia”, di cui alla DGR n. 682/2020 e alla DGR n. 1231/2021, con DGR n. 834 del 06.06.2022 ha assegnato a questo Ente un contributo pari a € 100.000,00 per l’edizione 2022 del

Carnevale di Manfredonia.

Per l’organizzazione degli eventi, questa Amministrazione ha ritenuto di avvalersi di un gruppo di lavoro costituito da volontari, individuati nelle persone di Matteo Palumbo, Gianni Sventurato e

Filomena Rignanese, manifestando contestualmente l’opportunità di coinvolgere il maggior numero di soggetti possibile. A tal fine, sono stati predisposti due avvisi pubblici, approvati con determinazione n. 639 del 08/06/2022, rivolti rispettivamente alle associazioni che organizzano gruppi mascherati e a ditte e soggetti privati per la partecipazione alle iniziative del carnevale con eventi autofinanziati.

Si specifica inoltre che parte delle attività, come previsto nel Progetto Carnevale di Manfredonia 2022, si concluderanno entro il 31.12.2022 e che questa Amministrazione, ha deliberato di procedere direttamente all’organizzazione delle manifestazioni del Carnevale – estate 2022 avvalendosi, oltre che del personale comunale, anche di un gruppo di lavoro costituito da volontari.

DELGC20211112022